Toyota firma un acuerdo que cambiará el futuro de un equipo de Fórmula 1 desde 2026

Haas y Toyota sellaron un acuerdo que transformará la estructura deportiva y comercial del equipo a partir de 2026. La escudería pasará a llamarse TGR Haas F1 Team, en un movimiento que reemplaza a MoneyGram como patrocinador principal y amplía la colaboración técnica que ambas partes iniciaron en octubre de 2024.
El nuevo acuerdo establece que Toyota duplicará su participación en el programa de Testing of a Previous Car (TPC), un sistema que permite a ingenieros, mecánicos y pilotos obtener experiencia en Fórmula 1 utilizando monoplazas de temporadas anteriores.
Este mecanismo se ha convertido en una herramienta clave para fabricantes que buscan desarrollar personal sin comprometerse con un equipo oficial en la parrilla. Toyota ya había utilizado programas similares durante su presencia en la F1 entre 2002 y 2009.
La alianza se formaliza en un momento en el que Haas busca consolidar una estructura competitiva tras varias temporadas con resultados limitados. El equipo registró dos últimos lugares consecutivos en el campeonato de constructores en 2022 y 2023, y un ligero avance en 2024.
La entrada de Toyota refuerza el proyecto técnico con acceso a infraestructura, metodologías de desarrollo y sistemas de simulación actualizados.
El carro que llevará la imagen de Toyota se presentará el 23 de enero de 2026, con un lanzamiento digital. La marca japonesa tendrá presencia destacada en el diseño, en una temporada que además coincidirá con la llegada del nuevo reglamento técnico de motores y chasis.
Una alianza que profundiza la cooperación técnica entre Estados Unidos y Japón
La relación entre Haas y Toyota comenzó con un acuerdo técnico firmado en 2024. Desde entonces, ambas organizaciones han desarrollado trabajos conjuntos en el simulador de Banbury, en Reino Unido, y en programas de formación de personal.
Según el equipo, la colaboración permitió optimizar procesos de ingeniería y acelerar el desarrollo del monoplaza, especialmente en las pruebas realizadas con el coche TPC.
El jefe del equipo, Ayao Komatsu, afirmó que el crecimiento del personal y el trabajo integrado entre ambas estructuras han sido determinantes para ampliar el proyecto. Destacó que el programa TPC durante la última temporada confirmó la efectividad de la cooperación y permitió preparar nuevas capacidades internas de cara al cambio reglamentario de 2026.
Toyota, por su parte, ha mantenido presencia en competencias internacionales mediante su división Toyota Gazoo Racing, pero no había vuelto a la Fórmula 1 desde su salida en 2009.
La alianza con Haas le permite entrenar personal propio sin asumir el costo de un equipo de fábrica, un modelo similar al que otros fabricantes han utilizado antes de entrar o volver oficialmente a la categoría.
La llegada de Toyota ocurre en un contexto clave para la F1. En 2026 debutará un nuevo reglamento de unidades de potencia con mayor aporte eléctrico y combustibles 100 % sostenibles. Este cambio ya atrajo a fabricantes como Audi y Red Bull Powertrains, lo que incrementa la exigencia tecnológica para equipos independientes como Haas.
La experiencia de Toyota en programas híbridos de competición, incluidos el WEC y el Rally Mundial, se convierte en un punto de apoyo para el equipo estadounidense. Además, la estructura japonesa proyecta que la alianza permitirá acelerar la formación de una nueva generación de ingenieros bajo el concepto “Personas, Producto, Pipeline”, central en la estrategia de Toyota Gazoo Racing.