¿Trabaja como freelancer con empresas del exterior?: así podrá recibir los pagos en dólares con esta app

DolarApp, cuenta global en Latinoamérica, desde el celular, permite tener recursos en dólares y euros digitales, pagar en cualquier parte del mundo, recibir pagos internacionales y acceder a productos financieros globales sin comisiones.
Por ello, la app ha registrado un crecimiento entre trabajadores remotos y freelancers que reciben pagos del extranjero, así como entre usuarios que envían saldo desde Colombia hacia otros países.
En el país, las personas pueden abrir, de manera gratuita, una cuenta en dólares y euros digitales en DolarApp. No se cobra por activar la tarjeta digital en Apple Pay o Google Pay, ni por usar la cuenta en el día a día.
Cuando un usuario tiene interés en enviar o recibir un pago en dólares o euros digitales, sin importar el monto, la plataforma realiza un cargo fijo de US$3 o euros digitales.
Los usuarios también pueden acceder al servicio conocido como “premium”, con un valor de US$6.99 dólares al mes (o US$69.99 digitales al año), que ofrece beneficios exclusivos como el 4 % de rendimiento sobre el saldo en dólares digitales, 1 % de cashback en gastos locales con la tarjeta DolarApp, y otros beneficios diseñados para usuarios de alta frecuencia.
Beneficios de la tarjeta de DolarApp
Por otro lado, gracias a la alianza con MasterCard, DolarApp ofrece a sus usuarios tarjetas virtuales y físicas con aceptación internacional, que funcionan tanto en comercios locales como en cualquier establecimiento online o físico del mundo. Con esta tarjeta, los usuarios pueden:
- Pagar en cualquier país con una gran tasa de conversión, sin comisiones ocultas. Es ideal para viajes a Estados Unidos, Europa, México, Brasil o cualquier destino.
- Comprar online en comercios internacionales como Amazon, Shein, AliExpress, o en servicios de suscripción como ChatGPT o PlayStation Store.
- Realizar retiros en cajeros automáticos, tanto locales como internacionales.
Además, la plataforma exhibe precios de activos en tiempo real, datos históricos, noticias, información financiera y métricas de empresas cotizadas en las principales bolsas de Estados Unidos.
El proceso es 100 % digital y sin comisiones por invertir, incluso a través de fracciones, lo que permite comenzar con montos pequeños y construir un portafolio global.