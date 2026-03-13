A estos trabajadores en Colombia les subirá el pago por hora desde mediados de año

Los trabajadores en Colombia seguirán viendo mejoras en el pago de sus salarios, teniendo en cuenta modificaciones sobre las jornadas de trabajo, cambios avalados por el Congreso de la República.
Estas modificaciones se hacen con base en un crecimiento de la productividad y unas jornadas semanales más reducidas, modificaciones que deben aplicarse en el salario que les entregan a los empleados, ya sea de manera quincenal o mensual.
Los trabajadores en Colombia que reciben un salario mínimo $1.750.905 ($2.000.000 incluido el auxilio del transporte) verán un mayor pago por hora de trabajo, una vez la jornada laboral semanal máxima baje hasta las 42 horas.
Colombia, hay que recordar, empezó con los recortes hace cuatro años, momento en el que ese máximo permitido era de 48 horas.
¿Cuánto sube el pago por hora para trabajadores en Colombia con salario mínimo?
Justamente este es uno de los argumentos para establecer que los empleadores no pueden reducir el salario de los trabajadores en Colombia, toda vez que aumenta la productividad, al tiempo que se siguen permitiendo las horas extra diarias y semanales.
Con esto de base, el pago por hora, de una persona con un salario mínimo, será de $10.422, frente a los $9.948 que se pagarán hasta antes del 16 de julio de este año.
El incremento, cuando se compara con el valor de la hora durante el año pasado, muestra un importante aumento, de casi $2.600 frente a los $7.736.
Los trabajadores en Colombia, así como los empleadores, deberán llevar un registro juicioso sobre las horas extra que se pudieran haber hecho en la quincena, o en el mes, para el respectivo reconocimiento dentro del salario.