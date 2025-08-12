Trabajadores afiliados a Compensar les dan inesperada noticia que beneficiará sus finanzas

La caja de compensación familiar Compensar anunció una nueva medida orientada a ampliar el acceso al crédito formal para sus afiliados. A través de un comunicado, la entidad informó la colocación de una nueva emisión de titularización por $90.000 millones, respaldada por su cartera de crédito de libranza.
Esta operación forma parte de un plan de emisiones proyectado para los próximos cinco años y fue estructurada con el acompañamiento técnico de la sociedad Titularice. Según la entidad, la emisión obtuvo la calificación AAA por parte de Fitch Ratings, lo que respalda la solidez de su portafolio y la estabilidad institucional.
La iniciativa incorpora un enfoque social, identificado con el sello ESG (ambiental, social y de gobernanza), y se alinea con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): trabajo decente y crecimiento económico; reducción de la desigualdad; e igualdad de género.
¿Cuál es el objetivo que tiene este programa?
De acuerdo con Compensar, el propósito principal es disminuir la dependencia de fuentes informales de financiamiento, garantizar un acceso equitativo al crédito y promover oportunidades para las mujeres mediante líneas de financiamiento diseñadas especialmente para ellas.
La entidad destacó que, en lo que va de 2025, Crédito Compensar ha desembolsado cerca de $270.000 millones, de los cuales el 83 % ha beneficiado a afiliados con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Asimismo, el 50 % de estos recursos se ha destinado a mujeres, en coherencia con su estrategia de inclusión financiera y equidad.
“Esta operación hace parte de nuestra estrategia para movilizar recursos que permitan seguir financiando los proyectos de vida de miles de afiliados, bajo condiciones justas y solidarias. Los activos titularizados provienen de un portafolio sano y con alto desempeño, lo que genera confianza y valor para los inversionistas”, señaló Diego Godoy, gerente de Planeación de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar.
Por su parte, Carlos Andrés Rodríguez, director de la misma unidad, subrayó que Compensar es actualmente la única caja de compensación del país que participa en el mercado de capitales con instrumentos de fondeo innovadores con propósito social.
“Esta titularización es clave para alcanzar la meta de 180.000 créditos desembolsados en 2025, dirigidos principalmente a personas de categorías A y B, quienes tradicionalmente no tienen un acceso sencillo al sistema bancario formal y que, gracias a nuestros modelos de evaluación, podrán financiar sus proyectos personales”, afirmó.