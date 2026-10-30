Trabajadores independientes tendrían este aumento en pago de cotizaciones por Ley de Rescate Económico

El Gobierno De la Espriella propone modificar los porcentajes de cotización al sistema de salud para los trabajadores independientes en Colombia. La iniciativa quedó consignada en el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Ministerio de Hacienda, y contempla un incremento progresivo de los aportes de acuerdo con el nivel de ingresos de cada cotizante.
La propuesta busca establecer diferentes tarifas para quienes trabajan por cuenta propia y realizan sus aportes al régimen contributivo. De esta manera, el porcentaje de cotización dejaría de ser uniforme y pasaría a depender de la cantidad de salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) que reciba cada persona.
Para implementar este ajuste, el proyecto plantea modificar el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, disposición que regula las tarifas y la distribución de las cotizaciones al sistema de salud. Con el cambio, los trabajadores independientes podrían pasar de la tarifa actual del 12,5 % a porcentajes que alcanzarían el 15,5 %, dependiendo de sus ingresos mensuales.
El esquema propuesto establece que las personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos conservarían la cotización del 12,5 % sobre su ingreso base de cotización. Sin embargo, a partir de ese umbral comenzaría a aplicarse un aumento gradual de medio punto porcentual por cada rango salarial.
En ese sentido, los independientes que reciban más de dos y hasta cuatro salarios mínimos tendrían que aportar el 13 %. Para quienes registren ingresos superiores a cuatro y hasta cinco salarios mínimos, la tarifa subiría al 13,5 %.
La escala continuaría aumentando para los siguientes grupos. Quienes perciban más de cinco y hasta diez salarios mínimos pagarían una cotización del 14 %, mientras que las personas con ingresos superiores a diez y hasta quince salarios mínimos asumirían una tarifa del 14,5 %.
Por su parte, los trabajadores independientes que reciban más de quince y hasta veinte salarios mínimos tendrían un aporte del 15 %. Finalmente, para quienes superen los veinte y tengan ingresos de hasta veinticinco salarios mínimos, el porcentaje llegaría al 15,5 %.
¿Desde cuándo cambiarían los aportes de salud para los independientes?
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, el nuevo esquema comenzaría a aplicarse a partir del primero de enero de 2027, siempre que la iniciativa supere su trámite y reciba la aprobación del Congreso de la República.