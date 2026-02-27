Trabajar en Alemania con tiquetes pagos y curso de idioma incluido: así puede aplicar 

El sueño de muchas personas es poder trabajar en el exterior para tener mayores y mejores ingresos, fortalecer su perfil profesional y acceder a mercados laborales más competitivos.
Para cientos de colombianos, esa aspiración hoy tiene una ruta concreta y formal: trabajar en Alemania con acompañamiento institucional, beneficios económicos y garantías legales.
El Servicio Público de Empleo confirmó que 579 colombianos han sido seleccionados por la Agencia Federal de Empleo de Alemania para participar en el proyecto TEAM –Trabajadores Colombianos Especializados para Alemania–, una iniciativa que busca promover la migración justa, legal y ordenada
Proyecto TEAM: la alternativa para trabajar en Alemania
Desde 2021, la Agencia Federal de Empleo de Alemania y el Servicio Público de Empleo de Colombia trabajan de manera conjunta para facilitar la vinculación laboral de talento colombiano en ese país europeo.
El programa surge como respuesta a la escasez de mano de obra en el mercado laboral alemán y al creciente interés de profesionales colombianos por migrar en condiciones seguras.
A diferencia de esquemas informales o intermediarios privados, este convenio garantiza procesos transparentes y sin cobros indebidos, evitando abusos como tasas de contratación, engaños en condiciones laborales o retención de documentos.
Las cifras muestran la dimensión del programa: 2.000 colombianos se han postulado, 579 han sido seleccionados por empleadores alemanes y 318 actualmente se encuentran en curso de aprendizaje del idioma alemán. Además, se han ofertado 519 puestos de trabajo.
Para un país como Colombia, donde la migración laboral ha crecido en los últimos años, este tipo de acuerdos institucionales reducen riesgos y elevan el estándar de empleabilidad internacional.
Primera convocatoria 2026: dirigida a enfermería
El boletín oficial anunció la primera convocatoria de 2026 del proyecto TEAM, dirigida específicamente a profesionales en enfermería interesados en desarrollar su carrera en Alemania.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo de 2026, o hasta agotar los cupos habilitados en el sistema. Esto implica que el proceso puede cerrarse antes si se completa el número de postulaciones requeridas.
La focalización en enfermería responde a una necesidad estructural del sistema de salud alemán, que enfrenta un déficit de personal sanitario debido al envejecimiento poblacional y a la alta demanda de servicios asistenciales.
Beneficios: tiquetes pagos, curso y homologación
Uno de los aspectos que más interés genera es el paquete de beneficios para quienes resulten seleccionados.
De acuerdo con el Servicio Público de Empleo, el empleador cubre los costos del proceso de reconocimiento y/o homologación del título profesional extranjero, mientras que la Agencia Federal de Empleo acompaña el trámite ante las autoridades competentes
Entre otros beneficios de este tipo de convocatorias se destacan:
- El empleador otorga una beca mensual durante el curso de aprendizaje del idioma alemán, lo que permite dedicación exclusiva al estudio
- Se cubren los costos de formación hasta alcanzar el nivel requerido y el respectivo examen de certificación.
- El empleador asume el costo de los tiquetes aéreos desde Colombia hacia Alemania
Este esquema reduce una de las principales barreras para migrar: el costo inicial del traslado y la formación en idioma.
Cómo aplicar correctamente para trabajar en Alemania
El proceso de postulación es exclusivamente a través de agencias y bolsas de empleo autorizadas.
Entre ellas están el SENA, Compensar, Cafam, Comfama, Comfenalco Antioquia, Confa Caldas, Comfandi, Comfenalco Valle, la Universidad de la Sabana, Combarranquilla y Comfaboy.
El boletín advierte que estas son las únicas entidades autorizadas y que cualquier otra oferta similar no cuenta con el respaldo del Servicio Público de Empleo ni de la Agencia Federal de Empleo de Alemania
Los interesados deben registrarse en las plataformas oficiales de estas entidades, verificar que su título profesional esté debidamente acreditado y cumplir con los requisitos específicos de experiencia y formación que se detallan en cada convocatoria.
Para ampliar información, el Servicio Público de Empleo habilitó su portal oficial: www.serviciodeempleo.gov.co
Para quienes evalúan trabajar en Alemania, el mensaje es claro: la ruta existe, es institucional y tiene fecha límite. La decisión, ahora, pasa por aplicar dentro de los canales oficiales y cumplir los tiempos establecidos.