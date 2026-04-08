Tradicional droguería se convertirá en puestos de salud por orden del Gobierno Petro

La cadena Drogas La Rebaja, que en enero de 2026 fue objeto de un proceso de extinción de dominio, pasó a manos del Gobierno Nacional junto con sus más de 800 establecimientos comerciales. Estos puntos habían permanecido bajo control de las autoridades debido a los vínculos que la compañía sostuvo en el pasado con el cartel de Cali, lo que derivó en las acciones judiciales que culminaron con su traspaso al Estado.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro confirmó, a través de su cuenta en la red social X, que estos establecimientos serán objeto de una transformación dentro del modelo de atención en salud del país.
De acuerdo con lo expresado por el mandatario, una parte de los locales será convertida en centros de atención en salud, mientras que otros funcionarán como dispensarios de medicamentos.
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Aunque no se precisó el número exacto de establecimientos que serán destinados a cada función, se estima que la redistribución se haga de manera progresiva, conforme a las necesidades territoriales y a los lineamientos que se definan para la reorganización del sistema.
En su mensaje, el presidente indicó que las farmacias de Drogas La Rebaja ahora hacen parte del patrimonio público y que muchos de sus puntos en el país se transformarán en espacios para la atención primaria y la entrega de medicamentos. Esta medida representa un cambio en el uso de una red comercial previamente existente, que será integrada a las políticas públicas en materia de salud.