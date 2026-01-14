Transmetro en Barranquilla completó la renovación de su flota tras inversión de $140.000 millones

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, anunció la llegada de los 20 buses que hacían falta para completar la renovación de la flota de Transmetro.
La inversión por más de $140.000 millones se hizo con el fin, explicó Char, de fortalecer la calidad del servicio a los usuarios, mejorando frecuencias, cumplimiento de horarios, confort y reduciendo emisiones contaminantes.
Estos buses tienen como beneficios tecnología moderna, gas natural Euro VI, wifi, cámaras de seguridad, estaciones renovadas, mayor confort, accesibilidad y menores tiempos de viaje.
Más detalles de la nueva flota de Transmetro
La renovación se fue dando por etapas. En enero de 2025 entraron en operación 15 buses padrones, en abril llegaron 25 articulados y en diciembre se incorporaron 20 unidades adicionales.
Hoy, la nueva flota está representada en 65 buses articulados con capacidad para 160 pasajeros y 15 buses tipo padrón, para un total de 80 pasajeros.
De acuerdo con las especificaciones técnicas de los vehículos, todos operan con gas natural, reduciendo en un 99 % las emisiones de material particulado, y en un 30 % los gases de efecto invernadero.
Además, cabe destacar que con la llegada de los nuevos buses, la Alcaldía espera cumplir con la meta de transportar a más de 90.000 pasajeros diarios.
Entre otras características más detalladas, los buses cuentan con accesibilidad inclusiva y espacios adecuados para personas en condición de discapacidad y usuarios con perros de asistencia, botón de pánico a la mano del operador, servicio de wifi, puertos USB para carga de equipos celulares, cámaras de seguridad y vigilancia con reconocimiento facial y monitoreo de fatiga del conductor, aire acondicionado, entre otros beneficios.