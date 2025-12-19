Ampliación del Metropolitano de Barranquilla cumplió paso determinante para iniciar construcción: Habrá millonaria inversión

Barranquilla adjudicó oficialmente la ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez con una inversión que supera los US$45 millones, recursos que provienen de los impuestos distritales. El contrato fue entregado al consorcio Metro Estadio por un valor exacto de $172.969.667.789, según el acto de adjudicación del Distrito.
La confirmación fue hecha por el alcalde Alejandro Char, quien informó que el proyecto ya cuenta con contratista y que el inicio de las obras se dará una vez se dispute el último partido en el escenario. Ese encuentro será la final de la Superliga del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, programada para el 15 de enero.
El estadio Metropolitano es uno de los escenarios deportivos más grandes del país y la casa histórica de la Selección Colombia. Ha albergado partidos de Eliminatorias mundialistas, Copa América y, recientemente, el partido de ida de la final entre Junior y Tolima donde el equipo ‘Tiburón’ se coronó campeón.
La inversión anunciada ubica esta obra entre las más costosas en infraestructura deportiva pública en Colombia en los últimos años. Para comparación, la intervención integral del nuevo estadio en Bogotá ha sido estimada en valores similares en sus primeras fases, según información del Distrito Capital.
Detalles del contrato y empresas a cargo del proyecto del Metropolitano
Las obras fueron adjudicadas al consorcio Metro Estadio, conformado por Convías S. A. S., Terrapin S. A. S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S. A. S. e Ingeniería S. A. S. El valor del contrato asciende a $172.969.667.789, cifra que al tipo de cambio actual equivale a poco más de US$45 millones.
El proyecto contempla la ampliación y modernización de áreas clave del estadio. Entre las principales intervenciones se encuentran nuevas zonas VIP, camerinos y vestuarios, además de la instalación de un nuevo gramado para competencias profesionales y eventos internacionales.
En materia de atención al público y seguridad, el plan incluye la construcción de 10 nuevas enfermerías para la atención de emergencias médicas durante eventos masivos. También se ampliarán y modernizarán los baños, con más de 288 sanitarios y 72 urinarios, una cifra superior a la de varios estadios del país con capacidades similares.
Una de las novedades del proyecto es la incorporación de un museo y áreas arrendables. Estos espacios buscan diversificar los ingresos del estadio y permitir su uso permanente, incluso en días sin partidos, una estrategia aplicada en escenarios remodelados de ciudades como Medellín y Lima.
El partido del 15 de enero entre Junior y Santa Fe será el último que se juegue en el Metropolitano antes del inicio de las obras. La final de la Superliga marcará el cierre de una etapa operativa del escenario y el inicio de su transformación.