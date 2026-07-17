El 20 % de toda la flota de TransMilenio en Bogotá será de BYD; nuevos buses se ensamblarán en Colombia y costos bajarán

BYD ampliará su participación en el sistema de transporte masivo de Bogotá con la incorporación de 269 nuevos buses eléctricos para la Fase VI de TransMilenio, una operación con la que proyecta superar las 2.000 unidades en circulación en la capital y que lo convertirá en uno de los jugadores más relevantes en la flota de transporte público de la ciudad.
En entrevista con Valora Analitik, Fabián La Rotta, gerente de proyectos de BYD Colombia, explicó que la adjudicación permitirá a la compañía consolidar su liderazgo en la electrificación del transporte público de Bogotá.
Actualmente, más del 97 % de los buses eléctricos que operan en TransMilenio corresponden a la marca, participación que se mantendrá con la entrada en operación de la nueva flota.
«Hoy en día tenemos un poco más de 1.500 buses eléctricos operando en Bogotá y más del 97 % o 98 % son buses BYD. Con esto ya vamos a estar por encima de 2.000 buses eléctricos operando en Bogotá el otro año», afirmó.
La Rotta señaló que, además de los 269 vehículos adjudicados en esta licitación, la empresa viene desarrollando otros proyectos con operadores de TransMilenio, lo que permitirá alcanzar esa cifra hacia finales de 2027.
Según el ejecutivo, esa flota representará alrededor del 20 % del total de buses de transporte público de Bogotá, consolidando a BYD como el principal proveedor de buses eléctricos del sistema.
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Costos de operación de TransMilenio bajarán
Uno de los principales impactos que destacó BYD es la reducción en los costos de operación del sistema de transporte masivo.
La Rotta explicó que TransMilenio ya cuenta con suficiente experiencia operando flotas diésel, a gas y eléctricas, lo que le ha permitido comparar el comportamiento de las distintas tecnologías.
«Lo que se traduce es en menos recursos de la ciudad para remunerar esos contratos. Eso también significa un mejor uso del dinero de los contribuyentes del Distrito», aseguró.
De acuerdo con estimaciones de TransMilenio citadas por BYD, la operación de esta nueva flota eléctrica tendrá costos de operación hasta 21 % inferiores frente a buses impulsados por gas natural vehicular. Asimismo, el costo total de propiedad será cerca de 9 % menor durante la vigencia de la concesión.
Buses serán ensamblados en Colombia
Además del tamaño de la adjudicación, BYD destacó que los nuevos buses incorporan un componente industrial diferente frente a contratos anteriores, que dependían casi en su totalidad de la importación de los buses terminados.
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En esta ocasión, los vehículos serán ensamblados en Colombia a partir de chasis enviados desde China en modalidad DKD (semidesensamblados), un proceso que la compañía desarrollará junto con Hino Motors Colombia y el carrocero Superpolo.
«Van a ser carros ensamblados completamente en Colombia. Ese es un componente adicional importante frente a lo que ya hemos hecho», explicó La Rotta.
Las primeras 30 unidades deberán entregarse hacia mediados de 2027 y el resto antes de finalizar ese mismo año, con el objetivo de que toda la flota entre en operación a comienzos de 2028.
La llegada de cerca de 500 nuevos buses eléctricos durante los próximos meses también implicará un crecimiento de la operación de posventa de la compañía en Colombia.
Según La Rotta, el reto no se limita a fabricar y entregar los vehículos, sino a garantizar su mantenimiento durante toda la vida útil de los contratos, que superan los 15 años.
«No es el hecho de vender y poner a rodar buses sin tener el respaldo suficiente. Son contratos a muy largo plazo, de más de 15 años. Detrás de la implementación del proyecto está toda la operación y el mantenimiento de esas unidades», señaló.
Además de Bogotá, BYD continuará expandiendo su presencia en otras ciudades del país. La compañía ya opera buses eléctricos en Medellín y prevé la entrada en servicio de nuevas unidades en Cali, además de proyectos para transporte empresarial e intermunicipal en otras regiones.
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