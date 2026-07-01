Tras suspensión de contratos de Canacol, crisis de gas de Cerro Matoso amenaza demanda de carbón

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) advirtió que la reducción de 25 % en las operaciones de Cerro Matoso, ocasionada por las restricciones en el suministro de gas de Canacol Energy, tendría un efecto dominó sobre la producción de carbón en el sur de Córdoba.
Según el gremio, si la compañía productora de ferroníquel reduce su operación, la demanda de carbón podría disminuir hasta en 50 % en Córdoba, lo que equivaldría a cerca de 90.000 toneladas anuales que dejarían de comercializarse, con pérdidas para las empresas carboníferas del departamento.
“La decisión no solo compromete la continuidad de una de las operaciones industriales más importantes del país, sino que amenaza directamente una actividad carbonífera que abastece a la empresa y de la cual dependen cientos de familias. Cuando se afecta una operación estratégica como Cerro Matoso, se pone en riesgo toda una cadena productiva que genera empleo, inversión y desarrollo para Córdoba”, señaló Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
Esta situación se originó luego de que Canacol redujera en cerca de 55 % el suministro de gas a Cerro Matoso. Según la compañía minera, existe un contrato vigente entre las partes hasta 2029; sin embargo, Canacol decidió restringir el suministro.
Cabe recordar que Canacol adelanta un proceso de reestructuración en Canadá, donde un tribunal autorizó la terminación anticipada de sus contratos de suministro de gas en Colombia.
Por ello, Fenalcarbón hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Sociedades para que adopten las medidas necesarias que garanticen el suministro de gas. El gremio recordó que la decisión de la justicia canadiense no tiene efectos inmediatos en Colombia y que corresponde, principalmente, a la Superintendencia de Sociedades determinar si esa medida será reconocida en el país.
“Colombia no puede darse el lujo de perder capacidad industrial por problemas que tienen solución. Proteger la operación de Cerro Matoso también significa proteger la minería del carbón de Córdoba, el empleo regional y miles de millones de pesos que hoy se traducen en inversión social, regalías y desarrollo para el departamento”, agregó Cante.
De acuerdo con Fenalcarbón, entre 2024 y 2025 la actividad carbonífera asociada a esta cadena productiva aportó $55.800 millones en impuestos, $3.000 millones en inversión social, $57.900 millones en regalías y $6.000 millones en gestión ambiental, recursos que benefician a las comunidades de Córdoba.
—