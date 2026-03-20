trii planea entrar al mercado de créditos tras superar 700.000 usuarios y consolidar fuerte expansión regional

El interés de las personas naturales en Colombia por las inversiones y el mercado accionario ha recuperado ritmo en los últimos años. La educación financiera y el acceso a plataformas digitales han simplificado la rentabilidad de los ahorros.
En el país, una de las principales opciones es trii, la fintech que ha contribuido con la democratización del mercado de valores, acercando las alternativas de inversión a más ciudadanos y con bajos montos.
trii está celebrando cinco años de operación con un balance positivo: la plataforma superó 700.000 cuentas en la región, con presencia en países como Chile y Perú. Solo en Colombia ya suma 500.000 usuarios, a través de 300.000 nuevas cuentas de inversionistas creadas.
Otro dato relevante tiene que ver con los montos de inversión de sus usuarios: El ticket promedio por usuario se ubica en $7 millones, mientras que el 25 % invierte menos de $1 millón, lo que evidencia la entrada de nuevos perfiles al mercado.
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¿Qué viene en el futuro para trii?
“Estamos viendo a miles de personas invertir por primera vez. Ese cambio es más grande que cualquier cifra” afirma Esteban Peñaloza, CFO de trii y quien fundó la fintech junto a Carlos Guayara y Diego Torres.
De cara a las metas de la plataforma, Peñaloza el reto ya no es solo que más personas entren a invertir, sino que se mantengan en el tiempo.
Con esto en mente, trii proyecta ampliar su portafolio hacia productos de crédito y consolidar un ecosistema financiero más amplio, pues “tiene una capacidad instalada que no tiene casi ningún banco de primer piso y eso nos va a permitir crear el mejor producto de crédito de la región”, afirmó
Aunque uno de sus servicios de mayor visibilidad es la negociación de acciones locales, extranjeras, así como ETFs, la plataforma ha ampliado su oferta hacia productos como fondos de inversión, CDT y portafolios administrados, donde ya supera los US$100 millones en activos bajo administración, incluyendo cerca de US$5 millones en CDT.
Actualmente siete de cada 10 usuarios de la plataforma de inversiones trii invierten por primera vez en el mercado de valores, una señal de cambio en el perfil del inversionista colombiano.
La plataforma ha registrado inversiones desde menos de $1.000, y uno de sus primeros clientes pasó de invertir $200.000 a acumular más de $500 millones en su portafolio de inversión.