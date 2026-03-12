Mujeres invierten a largo plazo y sus montos promedio son mayores a los de hombres, según informe de trii

La participación de las mujeres en el mercado de capitales colombiano muestra señales de crecimiento, aunque aún enfrenta retos para traducir el interés en inversión efectiva.
Así lo evidencia el Informe de la Mujer Inversionista de trii Colombia 2026, que analiza el comportamiento de las usuarias dentro de la plataforma.
De acuerdo con el estudio, más de 214.000 mujeres están registradas en trii, lo que equivale a cerca del 29 % del total de usuarios. Sin embargo, solo alrededor del 27 % de ellas ha realizado inversiones, una brecha que refleja el potencial que existe para ampliar la participación femenina en el mercado.
El reporte también identifica diferencias en el comportamiento de inversión. Una vez ingresan al mercado, las mujeres tienden a mantener estrategias de más largo plazo. El ticket promedio de la primera inversión alcanza aproximadamente $641.000, cifra superior al promedio observado entre los hombres. Además, su actividad muestra una mayor proporción de compras frente a ventas, lo que sugiere una estrategia más enfocada en la acumulación de activos.
Estímulos a mayor inversión femenina
Estos resultados se discutieron durante un encuentro convocado por la Bolsa de Valores de Colombia, en el que participaron representantes del sector financiero y del mercado de capitales. En el espacio se analizó cómo la educación financiera, la simplificación del acceso a los productos de inversión y la generación de confianza pueden contribuir a que más mujeres pasen del interés a la inversión efectiva.
Los participantes coincidieron en que ampliar la base de inversionistas es uno de los factores clave para el desarrollo del mercado de capitales colombiano, y que una mayor participación femenina no solo contribuye a cerrar brechas de género, sino también a fortalecer la profundidad y estabilidad del sistema financiero.