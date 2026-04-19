Trump acusa a Irán de violar cese al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue escalando este domingo 19 de abril. Donald Trump acusó a Teherán de violar su acuerdo de alto al fuego, señalándolo de haber disparado en el estrecho de Ormuz.
“Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar”, escribió Trump.
Para el presidente, el trato que ofrece es justo, y si no lo aceptan, “Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”.
También se refirió al bloqueo que mantiene Irán en esa ruta. Según él, su bloqueo ya lo ha cerrado, lo que significaría que “nos están ayudando sin saberlo”.
Lo anterior dejaría significativas pérdidas para Teherán, específicamente US$500 millones al día, dijo el mandatario estadounidense.
Destacado: Irán cierra el estrecho de Ormuz mientras acusa a EE. UU. de “piratería” por bloqueo naval
Cabe recordar que ayer 18 de abril el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, informó: “El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas”.
Al tiempo, acusaba a EE. UU. de “piratería” por el bloqueo naval que impuso. Como respuesta, Trump dijo que el bloqueo “seguirá plenamente vigente” hasta que la negociación con Irán se complete al 100 %.
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