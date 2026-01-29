Trump anunciará nuevo presidente de la FED este 30 de enero; estos son los candidatos más opcionados

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, revelará mañana viernes 30 de enero el nombre de la persona que asumirá la Presidencia de la Reserva Federal (FED), acercándose el final de las tensiones con Jerome Powell, actual titular del banco central.
“Mañana por la mañana anunciaré el presidente de la Reserva Federal”, aseguró Trump este jueves en el Kennedy Center.
Y es que las diferencias entre Trump y Powell vienen desde hace un tiempo. Uno de los focos del presidente de EE. UU. ha sido reactivar la economía de la potencia norteamericana a través del consumo, por lo que busca relajar la política monetaria.
No obstante, en su última reunión, la Reserva Federal mantuvo sus tasas de interés intactas en el rango entre 3,50 % y el 3,75 %, a pesar de las peticiones de Trump para que bajen, algo que ha causado la molestia del mandatario estadounidense.
Una de las posible razones para anunciar desde ya el nuevo presidente de la FED, teniendo en cuenta que el periodo de Jerome Powell finaliza en mayo de 2026.
En un discurso de fin de año el pasado 17 de diciembre, Trump entregó pistas de quien podría ser el elegido. El siguiente presidente de la FED “que voy a nombrar será uno al que le guste el crédito”.
¿Quiénes son los candidatos más opcionados para ocupar la Presidencia de la FED?
Scott Bessent, secretario del tesoro de EE. UU. dijo en una entrevista con CNBC que entre los aspirantes hay un grupo de 11 candidatos que incluye a funcionarios pasados y presentes del banco central, así como economistas, un asesor de la Casa Blanca y algunos expertos del mercado de Wall Street.
Así las cosas, los actuales gobernadores Michelle Bowman y Christopher Waller; la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan; el economista de la Casa Blanca, Kevin Hassett; el exgobernador, Kevin Warsh; y los estrategas Rick Rieder, de BlackRock, y David Zervos, de Jefferies, serían algunos de los opcionados.