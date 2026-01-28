Atención | La FED deja sus tasas de interés intactas, a pesar de exigencias de Trump

La FED dio a conocer, la tarde de este miércoles 28 de enero, que sus tasas de interés quedaron intactas en el rango entre el 3,50 % y el 3,75 %
Mucha incertidumbre estaba generando la decisión que hoy tomaba la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) sobre sus tasas de interés, esto en medio de la fuerte devaluación del dólar.
El presidente Donald Trump había hecho público su malestar con Jerome Powell, presidente de la institución, por la posición, de nuevo restrictiva, de sobre lo que sería el manejo de la política monetaria.
Durante el último mes, el mandatario estadounidense dijo que era necesario que las tasas de interés de la FED volvieran a bajar con miras a mejorar el apetito por el consumo, y hacer crecer la economía desde esta vertiente.
Sin embargo, Powell había mencionado que había presiones sobre la inflación, que terminó en el 2,7 % para el año pasado y conforme a las expectativas de los analistas del mercado.
Lo que viene para las tasas de la FED
Para esta decisión, el 97,2 % del mercado esperaba que la tasa se mantuviera estable, tan solo un 2,8 % del mercado esperaba una reducción de los tipos de 25 puntos básicos.
Los analistas han sido claros en que para 2026 solo se espera un recorte de las tasas, más exactamente en la segunda mitad de este año.
Para el mes de mayo, se dará el cambio de presidente de la FED, saldrá Powell y se espera que en los próximos días el presidente Trump dé a conocer el nombre de su sucesor, de quien ha mencionado espera sea una persona que le “guste el crédito”.
Ha sido insistente el mandatario estadounidense en que la próxima persona a cargo de la FED deberá ser una que lidere una política más flexible con las tasas de interés.