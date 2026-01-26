Esta semana se desarrollará la primera reunión del año de la Reserva Federal (FED) en la que se definirá el rumbo que tomará la política monetaria en Estados Unidos (EE. UU.).
Se espera que la autoridad monetaria mantenga estables los tipos, luego de los tres recortes consecutivos que se registraron a finales de 2025. En consecuencia, más que un recorte, hoy el foco estará puesto en cuánto tiempo los funcionarios señalan mantener esta postura.
El banco central estadounidense redujo las tasas tres veces en el segundo semestre del año pasado a un rango de entre 3,5 % y 3,75 %, una postura neutral para no estimular ni desacelerar el crecimiento económico.
Para este 2026, los funcionarios están observando de cerca el mercado laboral y la inflación y se espera que modifiquen su política cuando los datos sugieran que los riesgos han cambiado.
Expertos encuestados por medios internacionales manifestaron que, de cara al futuro, espera una relajación de 50 puntos básicos este año, pero esto sería solo hasta la segunda mitad del año, a medida que el mercado laboral se suaviza y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene por debajo de 3 % en la primera mitad del año antes de disminuir hacia el 2,5 % a finales de año.
Recomendado: Reserva Federal de EE. UU. recorta tasas de interés: vuelven a niveles de 2022
Las actas de la reunión de diciembre indicaron que algunos miembros aceptaron el recorte de tipos con cierta desconfianza.
De acuerdo con CNBC, a esto se suma que “la rotación de los nuevos presidentes de los bancos regionales de la FED en puestos con derecho a voto podría generar más votos para quienes están a favor de mantener los tipos estables para frenar la inflación”.
La evolución de las tasas de la FED y el riesgo inflacionario
En septiembre del año pasado, los funcionarios del Comité de la Reserva Federal planearon tres recortes para ese año y solo uno para 2026.
En ese contexto, en los últimos dos años, la FED ha bajado el tipo de interés clave en 1,5 puntos. Estas reducciones se debieron principalmente al debilitamiento del mercado laboral.
Con el recorte de diciembre, el tipo de interés de referencia para préstamos alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2022.
Sin embargo, hay que mencionar que los recortes de tasas pueden impulsar la inflación, que se mantiene por encima del objetivo del 2 % de la FED. Según la más reciente publicación de la Oficina de Estadísticas, del miércoles 13 de enero de 2025, el dato cerró en 2,7 % en el resultado anualizado.