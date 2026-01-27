Dólar en Colombia abre al alza; mercados en vilo por reunión de la FED en EE. UU.

La divisa estadounidense inició la jornada con un ligero repunte en el mercado local, cotizando en una apertura de $3.689,90, lo que representa un incremento frente al cierre de la sesión anterior de $3.681.
A pesar de la debilidad del dólar a nivel global, los factores de riesgo internos en Estados Unidos y la incertidumbre geopolítica están marcando el ritmo del inicio de semana, según analistas.
De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar continúa cayendo a nivel mundial, con el Índice DXY situándose en 96 puntos, niveles de debilidad que contrastan con la resistencia local. En Colombia, la moneda se encuentra testeando un soporte o «piso» técnico ubicado en el rango de los $3.570 – $3.600.
Por su parte, Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, advierte sobre un entorno de alta volatilidad ahora que el mercado se prepara para la primera reunión de política monetaria del año de la FED.
“Si bien la decisión de tasas está descontada, el foco estará en el tono de Jerome Powell. Su impacto podría verse eclipsado por el riesgo de un nuevo cierre del gobierno federal en EE. UU. (deadline 30 de enero) y la tensión social por la muerte de un manifestante en Minneapolis, lo que eleva el escrutinio incluso dentro del partido republicano», dijo.
Petróleo con moderado retroceso
Los precios del crudo operan a la baja esta mañana, reflejando la cautela de los inversionistas ante la evolución de la demanda global y los eventos en Washington.
En el caso del Brent, de referencia en Europa, su valor cede el 0,37 %, hasta los US$64,53 el barril, mientras que el West Texas Intermediate pierde el 0,28 %, hasta los US$60,47, antes de la apertura oficial del mercado.
Noticias clave
Hoy inicia la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. El consenso del mercado apuesta a que las tasas de interés se mantendrán inalteradas en el rango de 3,50 % – 3,75 %. Analistas de ING sugieren que, aunque se esperaban recortes para marzo, existe el riesgo de que estos se retrasen hasta tres meses debido a una inflación que se resiste a bajar del 2 %.
Además, los expertos señalan una preocupante divergencia en EE. UU. Mientras los sectores de altos ingresos y corporaciones tecnológicas impulsan la actividad, las familias con salarios bajos sufren el impacto de un costo de vida elevado.
