Premercado | Inicia primera reunión del año de la Reserva Federal: esto se espera

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con atención en los nuevos datos y la reunión de la Fed en EE. UU.
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este martes un 0,85 % impulsado por los valores tecnológicos; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,18 %; el mercado de Shenzhen se anotó el 0,09 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, sube el 1,21 %.
El yen cotizaba un 0,3 % más alto a 154,69, después de caer bruscamente en la sesión anterior debido a la mayor especulación sobre la intervención gubernamental en los mercados de divisas, especialmente después de que la primera ministra Takaichi advirtiera contra la excesiva volatilidad en la moneda.
Pero a pesar de los movimientos de la semana pasada, la moneda seguía cerca de niveles que han atraído la intervención gubernamental en el pasado.
Las preocupaciones sobre el gasto fiscal excesivo bajo Takaichi habían provocado una terrible venta masiva de bonos gubernamentales japoneses, lo que a su vez presionó al yen.
Por otra parte, el yuan ganó un 0,1 % hasta 6,9577, cotizando cerca de sus niveles más fuertes en dos años y medio, mientras que el won surcoreano ganó un 0,1 % hasta 1.446,98, con la moneda estable incluso después de que el presidente Donald Trump dijera que aumentará los aranceles sobre ciertas importaciones del país al 25 %, citando un retraso en la promulgación por parte de Seúl de un acuerdo comercial con Washington.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes con ligeras subidas, en un día en la que la atención se centra en el inicio de la reunión de la Reserva Federal.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,18 % pero manteniéndose por encima de 1,18 dólares, la bolsa que más sube es la de Milán, el 0,46 %, seguida de Londres, con el 0,43 %; Fráncfort, con el 0,28 %; Madrid, con el 0,17 %, y el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, con el 0,33 %, mientras que París ha abierto plana.
Las bolsas siguen prestando especial interés en esta sesión a los precios de los metales preciosos tras alcanzar ayer nuevos máximos históricos.
Los mercados también analizan el acuerdo comercial entre India y la Unión Europea, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento mixto, con caídas del 0,07 % para el Dow Jones de Industriales y subida del 0,32 % para el S&P 500 y del 0,64 % para el Nasdaq, después de que ayer registraran subidas los tres índices, siendo las más destacadas las del Dow Jones, que fueron del 0,64 %.
Los mercados se encuentran pendientes hoy de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., que comienza esta tarde y concluirá el miércoles, y de la que no se esperan cambios, por lo que previsiblemente mantendrá los tipos de interés entre el 3,50 % y el 3,75 %.
El empleo, la atención de una serie de recortes de tipos por parte de la Fed en 2025, parece estar estable, aunque en un entorno de contrataciones moderadas y pocos despidos. La inflación, el otro pilar importante de la Fed, se ha mantenido estable, aunque elevada, por encima del objetivo del 2 % del banco central.
Sin embargo, algunos analistas han señalado que la economía está tomando forma de «K», un escenario en el que los hogares y corporaciones de mayores ingresos constituyen una gran parte de la actividad general, mientras que aquellos con salarios más bajos están lidiando con costes de vida elevados.
«Nuestra visión ha sido que la Fed recortará las tasas en las reuniones del FOMC de marzo y junio», dijeron los analistas de ING, «pero el claro riesgo es que [un recorte] se retrase quizás tres meses», agregaron.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El precio del petróleo registra moderadas caídas, que en el caso del Brent, de referencia en Europa cede el 0,37 %, hasta los US$64,53 el barril, mientras que el West Texas Intermediate pierde el 0,28 %, hasta los US$60,47, antes de la apertura oficial del mercado.
Las bolsas siguen prestando especial interés en esta sesión a los precios de los metales preciosos tras alcanzar ayer nuevos máximos históricos, registrando en el comienzo de sesión el oro una leve caída del 0,02 %, y situado en los US$5.121 la onza, mientras que la plata cede el 2,34 % y se encuentra en US$112,7.
El bitcoin sube un 0,32 % y se encuentra en US$88.249.
