Dólar en Colombia rebota hasta $3.690 mientras la divisa global se mantiene en mínimos; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense inició la última semana de enero con un ligero repunte en el mercado colombiano, tras la caída del viernes pasado. La divisa cerró la jornada en $3.681, lo que representa un incremento de $31 frente al dato anterior ($3.650).
La moneda extranjera abrió la sesión en $3.650, nivel que también fue su precio mínimo, y alcanzó un máximo de $3.692. Este comportamiento se dio a pesar de la marcada debilidad del dólar a nivel global, con el índice DXY retrocediendo a los 97 puntos (-0,61 %).
El mercado local operó hoy bajo una dinámica de consolidación y cautela ante eventos de alto impacto programados para esta semana.
A nivel internacional, el foco está puesto en la próxima reunión de la Reserva Federal, martes y miércoles de esta semana. Sin embargo, el debate sobre el posible candidato de Donald Trump para presidir el banco central ha reavivado dudas sobre la independencia de la entidad, restando apetito por posiciones largas en dólares, según analistas de Acciones & Valores.
A nivel local, Paula Chaves, analista de HFM, destacó que el mercado entra a esta semana desde «niveles más exigentes» tras la valorización del dólar el viernes. La atención se centra ahora en el dato de desempleo y la decisión de tasas del Banco de la República, que se conocerán este viernes. Sobre esta última el mercado espera un incremento de 50 puntos básicos.
Además, los expertos anticipan que los ingresos de dólares del Gobierno hacia el cierre de mes y el impacto gradual de los ajustes en los límites de inversión de los fondos de pensiones sigan actuando como anclas para la tasa de cambio.
Petróleo inicia la semana con correcciones
Los precios del crudo registraron ligeros descensos este lunes en un entorno de alta volatilidad geopolítica. El barril WTI se ubicó en US$60,92 (-0,25 %) y el Brent en US$65,00 (-0,11 %).
Se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantenga la pausa en el aumento de la producción para marzo en su reunión del próximo domingo 1 de febrero. El mercado vigila de cerca la caída en la producción de Kazajistán y las nuevas amenazas arancelarias de EE. UU.
En el frente fiscal colombiano, se conocieron los resultados definitivos del recaudo de impuestos en 2025, confirmando las advertencias previas de los organismos técnicos. El ingreso tributario llegó a $296 billones, quedando $9,5 billones por debajo de la meta de $305,5 billones establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (un faltante del 3,1 %).
Esta cifra se alinea con las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que había anticipado un bache de $8,3 billones, y del director de la DIAN, quien preveía un faltante de hasta $11 billones.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda de Colombia reveló que el Gobierno comprometió $496,5 billones del presupuesto de 2025, lo que equivale al 97,3 % de los $510,4 billones apropiados para la vigencia. La decisión de recortar el presupuesto en $12,5 billones, que tomó el ejecutivo a finales del año pasado, ayudó a que el indicador mejorara en tres puntos porcentuales, pues de lo contrario el avance habría sido del 94,3 %.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,55 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 12,270 %.
•Los TES de 2033 concluyeron en 12,597 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,147 %.
—