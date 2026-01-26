Al Gobierno Petro le faltaron $9,5 billones en impuestos para cumplir la meta de recaudo de 2025

El recaudo tributario de Colombia alcanzó $296 billones en 2025, lo que significa que no alcanzó la meta que se había propuesto el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de $305,5 billones por $9,5 billones (faltante de 3,1 %).
El director de la DIAN, Carlos Betancourt, había anticipado en noviembre del año pasado que era muy probable que quedaran faltando $11 billones para superar el monto planteados inicialmente.
Sin embargo, solo en diciembre, la entidad logró un recaudo de $18,9 billones que superó por $4,5 billones la cifra del mismo mes en 2024. Este crecimiento del 30 % contribuyó a que la diferencia respecto a la meta fuera menor a la anticipada.
Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calculó un acumulado de $297,2 billones que también resultó superior a consolidado por $1,2 billones. El organismo dijo en su momento que el Gobierno no cumpliría la meta de 2025 por cuenta de un faltante de $8,3 billones.
Vale la pena destacar que el año pasado, el recaudo tributario superó las cifras de 2024 todos los meses, incluso mostró un crecimiento de dos dígitos durante siete periodos consecutivos.
