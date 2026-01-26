Noticias económicas importantes Impuestos en Colombia Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Al Gobierno Petro le faltaron $9,5 billones en impuestos para cumplir la meta de recaudo de 2025

Solo en diciembre, la entidad logró un recaudo de $18,9 billones que superó por $4,5 billones la cifra del mismo mes en 2024.

Por: -
DIAN recaudo
Carlos Betancourt, director encargado de la DIAN, durante la audiencia de rendición de cuentas. Foto: DIAN.

Compártelo en:

El recaudo tributario de Colombia alcanzó $296 billones en 2025, lo que significa que no alcanzó la meta que se había propuesto el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de $305,5 billones por $9,5 billones (faltante de 3,1 %).

El director de la DIAN, Carlos Betancourt, había anticipado en noviembre del año pasado que era muy probable que quedaran faltando $11 billones para superar el monto planteados inicialmente.

Sin embargo, solo en diciembre, la entidad logró un recaudo de $18,9 billones que superó por $4,5 billones la cifra del mismo mes en 2024. Este crecimiento del 30 % contribuyó a que la diferencia respecto a la meta fuera menor a la anticipada.

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calculó un acumulado de $297,2 billones que también resultó superior a consolidado por $1,2 billones. El organismo dijo en su momento que el Gobierno no cumpliría la meta de 2025 por cuenta de un faltante de $8,3 billones.

Vale la pena destacar que el año pasado, el recaudo tributario superó las cifras de 2024 todos los meses, incluso mostró un crecimiento de dos dígitos durante siete periodos consecutivos.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Dian, impuestos en Colombia, Recaudo tributario Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar