Trump despide a gobernadora de la Fed en medio de tensiones por tasas de interés

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, despidió a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed).
Así lo anunciaron medios de comunicación estadounidenses, los cuales informaron que es la primera vez en la historia de 111 años del banco central que un presidente despide a un gobernador.
En ese sentido, la medida podría representar una escalada con la Fed, a quien el mandatario ha señalado por no bajar las tasas de interés.
Además, la cadena CNN afirmó que Cook “ha sido recientemente objeto de críticas por parte de Trump y miembros de su administración por supuestamente cometer fraude hipotecario. El Departamento de Justicia ha dicho que planea investigar esas acusaciones que fueron planteadas inicialmente por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte”.
Adicionalmente, enfatizaron en que no está claro si Donald Trump tiene autoridad legal para despedir a la gobernadora de la Fed.
Trump buscaría reemplazar a Jerome Powell
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó en diálogo con CNBC que las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la Reserva Federal empezarían en septiembre.
El funcionario destacó que entre los aspirantes hay un grupo de 11 candidatos que incluye a funcionarios pasados y presentes del banco central, así como economistas, un asesor de la Casa Blanca y algunos expertos del mercado de Wall Street.
Los actuales gobernadores Michelle Bowman y Christopher Waller; la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan; el economista de la Casa Blanca, Kevin Hassett; el exgobernador, Kevin Warsh; y los estrategas Rick Rieder, de BlackRock, y David Zervos, de Jefferies, serían algunos de los opcionados.