Durante un encuentro con legisladores republicanos en el Kennedy Center, en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al ataque militar ejecutado por el país contra territorio venezolano.
En su intervención, el mandatario combinó varios anuncios políticos con detalles sobre la operación que derivó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás maduro.
El jefe de Estado señaló que en el operativo participaron 152 helicópteros y que no se registraron heridos del lado estadounidense. También aludió a que Maduro es un «tipo violento» que ha matado a «millones de personas» y que, además, ha «torturado».
«(Maduro) sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Ha torturado”, mencionó.
En línea con esas declaraciones, Trump resaltó que el régimen de Nicolás Maduro tenía un centro de torturas en el centro de Caracas, mismo que estaría en proceso de ser clausurado. “Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando, pero ha torturado a gente», afirmó.
El mandatario estadounidense, además, aseguró que se cortó la electricidad en «casi todo el país» para llevar a cabo esta misión y que las únicas personas que «tenían luces eran quienes tenían velas».
En su discurso, Trump acusó a la “izquierda radical” de estar pagando a los manifestantes para solicitar la libertad del presidente venezolano.
«Todos son gente pagada. La mayoría de esta gente recibe dinero. Sabes que les pagan cuando tienen carteles nuevos, hermosos e impresos por una impresora de la más alta calidad», indicó.