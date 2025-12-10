Trump lanza fuerte advertencia a Petro por producción de droga en Colombia: “será el siguiente”

Desde la Casa Blanca, Donald Trump le advirtió a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que “será el siguiente”, en medio de las tensiones que está viviendo EE. UU. con Venezuela por la utilización de rutas marítimas para el tráfico de drogas.
Según el mandatario, Petro “va a tener grandes problemas si no se pone alerta”, en relación con la supuesta elevada producción de droga en el país.
Y es que Trump en varias ocasiones ha acusado a Colombia de ser una “fábrica de droga”, por lo que esta vez, luego de anunciar la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, afirmó que Petro “mejor que se reaccione, o será el siguiente. Espero que esté escuchando”.
Adicionalmente, le consultaron sobre la posibilidad de una conversación con el mandatario colombiano, a lo que respondió: “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”, descartando la posibilidad.
Por su parte, en meses anteriores, Trump reafirmó la salida de Colombia de la lista de los países que cooperan con el combate contra las drogas, al tiempo que acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico”.
No obstante, el presidente colombiano ha rechazado estas acusaciones y acciones, destacando que su política antidrogas es la adecuada.