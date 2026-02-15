Trump se reunirá el 7 de marzo con seis jefes de Estado latinos; Petro quedó afuera de la agenda

El presidente estadounidense, Donald Trump, será el anfitrión de una reunión que se celebrará en Miami el 7 de marzo de 2026. A esta asistirán los mandatarios de Argentina, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Honduras y Paraguay.
El encuentro se celebrará en el hotel campo de golf, Trump National Doral Miami. Esta reunión es de las primeras de su tipo desde que Trump regresó a la Casa Blanca. También se celebra en el marco de los acontecimientos tanto políticos como económicos que sucedieron en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
A todo lo anterior se suma que, pese a que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con Trump en Washington con la finalidad de bajar las tensiones diplomáticas entre los dos países, no hace parte de la lista de invitados, por lo menos hasta ahora.
Hasta la fecha, los jefes de Estado que asistirán son: Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras), según confirmaron medios internacionales.
Destacado: Trump confirma visita a Venezuela: ¿qué hay detrás del anuncio?
Cabe mencionar que la Casa Blanca ha hecho declaraciones en las cuales señaló que con Trump se marca el regreso de la doctrina Monroe, en la cual EE. UU. no permitirá que una potencia extranjera tenga una presencia activa en el continente americano.
—