Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

Trump confirma visita a Venezuela: ¿qué hay detrás del anuncio?

El presidente de Estados Unidos no detalló cuándo se concretará la visita ni cuáles serán los temas en agenda.

Por: -
Espacio aéreo con Venezuela
Imágenes: Casa Blanca y Gemini IA

Compártelo en:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tiene previsto realizar una visita oficial a Venezuela, aunque por ahora no existe una fecha definida.

El anuncio se dio en medio de declaraciones recientes en las que el mandatario aseguró que su administración evalúa el viaje como parte de un nuevo capítulo en la relación bilateral. Sin embargo, evitó entregar detalles sobre posibles reuniones, acuerdos o el alcance real de la visita.

Venezuela retomará relaciones diplomáticas con Estados Unidos
Nueva decisión de Estados Unidos sobre Venezuela. Foto: tomada de Freepik

Destacado: BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell tienen vía libre para operar en Venezuela; Ecopetrol podría evaluar inversión.

Trump en Venezuela: un viaje con importante peso diplomático

El eventual desplazamiento tendría implicaciones relevantes para América Latina, en especial por el contexto geopolítico y energético actual. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y cualquier señal de acercamiento con Washington suele tener efectos en los mercados y en la dinámica diplomática regional.

Desde la captura de Nicolás Maduro y el relevo en el poder, Venezuela ha mostrado señales de apertura. El gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado presos políticos y permitido el regreso de empresas estadounidenses, especialmente en el sector energético. También ha buscado reactivar la inversión y retomar canales diplomáticos con Estados Unidos.

Ayer, además, hubo protestas en Caracas. Estudiantes, familiares de detenidos y sectores opositores salieron a exigir una ley de amnistía y la liberación total de presos políticos, luego de que el Parlamento aplazara el debate.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Donald Trump, Estados Unidos, Venezuela
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar