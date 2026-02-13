El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tiene previsto realizar una visita oficial a Venezuela, aunque por ahora no existe una fecha definida.
El anuncio se dio en medio de declaraciones recientes en las que el mandatario aseguró que su administración evalúa el viaje como parte de un nuevo capítulo en la relación bilateral. Sin embargo, evitó entregar detalles sobre posibles reuniones, acuerdos o el alcance real de la visita.
Destacado: BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell tienen vía libre para operar en Venezuela; Ecopetrol podría evaluar inversión.
Trump en Venezuela: un viaje con importante peso diplomático
El eventual desplazamiento tendría implicaciones relevantes para América Latina, en especial por el contexto geopolítico y energético actual. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y cualquier señal de acercamiento con Washington suele tener efectos en los mercados y en la dinámica diplomática regional.
Desde la captura de Nicolás Maduro y el relevo en el poder, Venezuela ha mostrado señales de apertura. El gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado presos políticos y permitido el regreso de empresas estadounidenses, especialmente en el sector energético. También ha buscado reactivar la inversión y retomar canales diplomáticos con Estados Unidos.
Ayer, además, hubo protestas en Caracas. Estudiantes, familiares de detenidos y sectores opositores salieron a exigir una ley de amnistía y la liberación total de presos políticos, luego de que el Parlamento aplazara el debate.