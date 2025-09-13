Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

Trump está dispuesto a imponer sanciones a Rusia si países de la OTAN también toman medidas

Trump también instó a los países de la OTAN a imponer aranceles hasta de 100 % a China.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de EE. UU. Imagen: Flickr White House.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está «listo para imponer importantes sanciones a Rusia» una vez que todos los países de la OTAN hayan comenzado a «hacer lo mismo» y pausar sus compras de petróleo a Moscú.

También pidió a los países de la OTAN a imponer «aranceles del 50 % al 100 % a China«, que según él deberían retirarse una vez concluida la guerra entre Rusia y Ucrania.

«China tiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese control«, escribió Trump en una publicación en Truth Social, que según él era el texto de una carta enviada a todas las naciones de la OTAN y «al mundo», destacó CNBC.

Trump ha amenazado repetidamente con imponer sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, pero hasta ahora se ha abstenido de hacerlo. A principios de este mes, el mandatario dijo que estaba preparado para avanzar hacia una segunda fase de sanciones a Rusia, pero aún no ha impuesto los gravámenes.

Estados Unidos y Rusia
Donald Trump, presidente de EE. UU. y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Imagen: Flickr White House.

Más sobre el pronunciamiento de Trump

La publicación del presidente de Estados Unidos destaca que está cambiando su enfoque hacia las naciones de la OTAN para presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra.

«Como saben, el compromiso de la OTAN ha sido mucho menor del 100 %, y la compra de petróleo ruso, por parte de algunos, ha sido impactante», escribió Trump en la publicación, recogida por CNBC.

«Esto debilita enormemente su posición negociadora», continuó. Hungría y Eslovaquia han seguido comprando combustibles fósiles rusos, lo que ha provocado críticas de los funcionarios de Trump.

«Queremos desplazar todo el gas ruso. El presidente Trump, Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea queremos poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania«, declaró el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

