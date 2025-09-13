Trump está dispuesto a imponer sanciones a Rusia si países de la OTAN también toman medidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está «listo para imponer importantes sanciones a Rusia» una vez que todos los países de la OTAN hayan comenzado a «hacer lo mismo» y pausar sus compras de petróleo a Moscú.
También pidió a los países de la OTAN a imponer «aranceles del 50 % al 100 % a China«, que según él deberían retirarse una vez concluida la guerra entre Rusia y Ucrania.
«China tiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese control«, escribió Trump en una publicación en Truth Social, que según él era el texto de una carta enviada a todas las naciones de la OTAN y «al mundo», destacó CNBC.
Trump ha amenazado repetidamente con imponer sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, pero hasta ahora se ha abstenido de hacerlo. A principios de este mes, el mandatario dijo que estaba preparado para avanzar hacia una segunda fase de sanciones a Rusia, pero aún no ha impuesto los gravámenes.
Más sobre el pronunciamiento de Trump
La publicación del presidente de Estados Unidos destaca que está cambiando su enfoque hacia las naciones de la OTAN para presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra.
«Como saben, el compromiso de la OTAN ha sido mucho menor del 100 %, y la compra de petróleo ruso, por parte de algunos, ha sido impactante», escribió Trump en la publicación, recogida por CNBC.
«Esto debilita enormemente su posición negociadora», continuó. Hungría y Eslovaquia han seguido comprando combustibles fósiles rusos, lo que ha provocado críticas de los funcionarios de Trump.
«Queremos desplazar todo el gas ruso. El presidente Trump, Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea queremos poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania«, declaró el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.