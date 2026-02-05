Tu360 Bancolombia: oportunidad para adquirir vivienda propia con descuentos exclusivos

Los colombianos que quieren comprar vivienda en 2026 tienen múltiples opciones, entre esas inmuebles usados o nuevos, que hoy son visibles en el portal Tu360 Inmobiliario de Bancolombia.
Para los usados pueden ser de dos tipos: aquellos que pertenecen a personas que desean vender sus inmuebles, y aquellos que han sido adquiridos por Bancolombia mediante restituciones de contratos leasing o adjudicaciones, entre otros procesos. Cabe resaltar que en ningún caso se trata de remates judiciales.
Hay distintas ofertas que aparecen en el portal Tu360 Inmobiliario de Bancolombia, identificadas en ciudades como Medellín, Bogotá Santa Marta, Cartagena, Cali y otros municipios de Colombia.
Para el caso de los usados, una venta que llama la atención es la de un apartamento de 74 m2 en Torres del Rio, El Poblado, por un valor de $650.000.000.
Ubicado en piso 21 (último piso), se encuentra en buenas condiciones y cuenta con: tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, zona de Ropas, un parqueadero privado y un cuarto útil.
La propiedad ofrece comodidades como piscina, gimnasio, salón social, áreas verdes, seguridad las 24 horas y parqueadero para visitantes. El edificio también cuenta con juegos para niños y se encuentra en una ubicación privilegiada.
El proceso de compra inicia en el sitio oficial de usados Bancolombia, donde los interesados pueden consultar la oferta disponible. Para avanzar, deben enviar un correo electrónico con sus datos y los códigos de los inmuebles de interés. Un comercializador autorizado por el banco acompaña al cliente en la visita, inspección y presentación de la oferta mercantil.
Por otra parte, con los nuevos lanzamientos también hay opciones. Para Medellín específicamente, Entre Aires proyecto de vivienda ubicado en Calle 63B sur 47 – 32, con áreas entre los 55 m2 y 70 m2, ambos con cocina, salón-comedor, balcón en la zona social, zona de ropas independiente, alcoba auxiliar y alcoba principal con vestier, baño y balcón.
Adicionalmente, para el área de 70 m2 se tendrá la posibilidad de realizar una división para tener una tercera alcoba.
Los precios van desde los $422.180.000 en estrato cuatro, que tendrá como zonas comunes: Turco, vigilancia, zona de BBQ, zona de mascotas, ascensor, escalera de emergencia, gimnasio, parque infantil, parqueadero visitantes, piscina, portería 24/7, salón social, sauna y senderos ecológicos.
Así las cosas, las personas interesadas en adquirir estas propiedades o conocer más detalles, pueden ingresar al enlace y consultar toda la información.