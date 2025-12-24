Tu360 Bancolombia lanza paquetes para viajes desde menos de $2 millones y tiquetes a $70.000

Pasa diciembre, pero aún quedan algunos días de enero, en el caso de otros el mes completo, para viajar y conocer otros destinos que reflejan descanso, tranquilidad y cultura, aprovechando las vacaciones otorgadas.
Pero para muchos se vuelve tedioso buscar vuelos, tiquetes de bus si es por carretera, alojamiento y las actividades en los lugares para visitar en ese viaje, lo que hace que las personas desistan de la idea.
No obstante, Tu360 Compras, la plataforma de Bancolombia, además de ofrecer artículos tecnológicos, electrodomésticos y múltiples opciones para los consumidores, también tiene a su disposición opción para viajeros.
En un solo lugar, Tu360 Compras, pueden encontrar paquetes nacionales e internacionales (tiquetes y alojamiento) con descuentos imperdibles. Mientras que en otras pestañas del portal están disponibles las actividades, renta de auto (muy solicitada en estas fechas) y parques temáticos como es el caso de Disney.
Para más detalles, se presentan dos opciones para diferentes presupuestos y gustos, uno internacional y el otro nacional:
Destacan opciones de tiquetes nacionales desde $70.000 que puede buscar en el siguiente enlace.
Pensando aquellos viajeros que disfrutan del sol, playa, arena, y la buena arquitectura, Tu360 Compras de Bancolombia ofrece un paquete a Cartagena, la ciudad amurallada, que incluye cuatro días y tres noches desde $1.862.000 por pareja saliendo de Bogotá.
Esta opción incluye desayuno, entre otros grandes beneficios como la elección de aerolínea, hospedaje, entre otros.
No obstante, si lo que la pareja quiere es un destino internacional, entre la variedad que brinda Bancolombia está Panamá, ideal para explorar, ir de compras y conocer más del Caribe. El combo, que incluye tiquetes y alojamiento, maneja precios desde los $4.100.000.
Así las cosas, para conocer más detalles y adquirir los paquetes que ofrece Tu360 Compras a la isla de San Andrés o a Panamá, los interesados pueden acceder por medio del enlace.