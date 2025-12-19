La época de fin de año se convierte en ese momento preferido por los consumidores colombianos para adquirir el producto que siempre han querido a un buen precio, especialmente aquellos que son indispensables para el hogar o se convierten en una herramienta de trabajo.
Y es que una de las principales características de diciembre son los múltiples descuentos que ofrecen los comercios, además del dinero extra que les llega a los trabajadores, con el que pueden comprar artículos para ellos mismo y dar un regalo a un amigos, familiar o pareja.
En esa búsqueda aparece Tu360 Compras, una plataforma de Bancolombia que ofrece al mercado una amplia variedad de categorías que abarcan tecnología, electrodomésticos, hogar, belleza, niños, mascotas, entre otras más, y con descuentos superiores y competitivos en el mercado.
Actualmente, uno de los productos que más está llamando la atención son los celulares. Con el auge del iPhone, que lanzó su última referencia hace aproximadamente tres meses, las personas aprovechan estas festividades para adquirirlo.
En Tu360 Compras manejan descuentos que van desde más de $1 millón para el iPhone 17 de 256 GB, pero también hay otras marcas, caracterizándose por la variedad: Samsung Galaxy A56 5G y Xiaomi Redmi Note con descuentos imperdibles que llegan hasta el 33 %.
A su vez, electrodomésticos como lavadoras y neveras que son artículos esenciales para el hogar. Para ellos, hay descuentos de hasta el 35 % y combos de última tecnología que tienen activado el envío gratis.
Un caso especifico es el combo Haceb Nevera No Frost de 404 litros + Lavadora Zou 16 Kg, el cual se lleva por solo $3.628.594 o 604.766 Puntos Colombia, una solución para hogares que buscan eficiencia y espacio.
Pero también, anticipándose a la nutrida agenda deportiva que viene para el mundo en 2026, especialmente con la Copa Mundial, los aficionados pueden prepararse desde ya y adquirir televisores Smart de hasta 75 pulgadas con un descuento especial del 35 %, con envío gratis en la mayoría de los artículos.
Así las cosas, las personas interesadas en aprovechar estas ofertas u otras promociones en Tu360 Compras, pueden acceder por medio del enlace y mantenerse actualizado de todas las novedades.
Para conocer más detalles de los productos y concretar sus compras puede visitar el siguiente enlace.