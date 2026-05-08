Túnel del Oriente presentó importante avance: Así se están ejecutando las obras del megaproyecto

La ampliación del Túnel de Oriente ya alcanza un avance general del 16 %, de acuerdo con el más reciente balance entregado por la Gobernación de Antioquia durante un recorrido técnico por las obras. El proyecto es considerado una de las intervenciones de infraestructura vial más relevantes del departamento y busca consolidar una conexión en doble calzada entre Medellín y el Valle de San Nicolás, una zona estratégica para la movilidad, el desarrollo urbano y la actividad económica del Oriente antioqueño.
Durante la visita de inspección, las autoridades departamentales destacaron que el cronograma de ejecución se ha cumplido según lo previsto desde el inicio de las obras, que comenzaron a finales de 2025. Asimismo, señalaron que el esquema de concesión respaldado con capital privado ha permitido mantener el desarrollo del proyecto sin necesidad de destinar recursos públicos adicionales para su financiación.
¿Cómo van las fases de construcción del Túnel de Oriente?
La segunda etapa de esta obra contempla una inversión de $1,26 billones, financiada en su totalidad por inversionistas privados. Además del impacto en materia de movilidad, el proyecto ha generado más de 2.000 empleos directos e indirectos relacionados con actividades de construcción, operación técnica, gestión ambiental y procesos sociales vinculados a la intervención.
En cuanto a la ejecución de las obras civiles, el avance actual es del 11,3 %. Uno de los principales frentes corresponde al túnel Seminario 2, que tendrá una longitud de 780 metros. Allí ya se completaron 268 metros de excavación en la sección superior y 187 metros en la inferior, lo que representa un progreso cercano al 17 %.
A la par de estas labores, continúan los trabajos en las estructuras complementarias contempladas dentro del proyecto. El puente Bocaná 2 registra una ejecución del 45 %, mientras que el puente Sajonia 2 supera el 83 % de construcción, convirtiéndose en una de las estructuras más avanzadas de la intervención.
La iniciativa también incluye la construcción de 5,3 kilómetros de vías a cielo abierto entre los túneles Seminario y Santa Elena. De igual manera, se adelanta un corredor paralelo en el sector Sajonia con una extensión aproximada de tres kilómetros, acompañado por 12 puentes y viaductos que harán parte del nuevo sistema vial.
En el túnel Santa Elena 2 se desarrollan obras de revestimiento, drenaje y pavimentación, además de la instalación de sistemas electromecánicos indispensables para la operación de la infraestructura. Entre estos trabajos se encuentran los sistemas de ventilación, señalización, comunicaciones y la red contra incendios, elementos necesarios para garantizar la seguridad y el funcionamiento del corredor.