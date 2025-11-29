Agencia de turismo juvenil, amplía su oferta: viajes a Asia, Europa y África sin preocuparse por la logística

Con más de 30 años de trayectoria y más de 400.000 viajeros, Grupo Xcape se ha consolidado como uno de los referentes en turismo juvenil de América Latina y recientemente lanzó una nueva puesta.
La compañía ahora ofrece experiencias para una generación que ya no solo celebra su graduación, sino que busca viajar por el mundo.
El nuevo plan va enfocado en jóvenes de 25 años en adelante que quieren descubrir lo mejor de cada destino, sin preocuparse por la logística, ni por viajar solos. En esta nueva propuesta, sus itinerarios están diseñados para que los jóvenes descubran cada destino al máximo, conecten con nuevas culturas, disfruten y conozcan personas por todo el mundo.
Lo que ofrecen
Xcape ofrece planes desde playas paradisíacas del Sudeste Asiático, hasta ciudades vibrantes de Europa, pasando por experiencias icónicas en América Latina, África y Medio Oriente.
La compañía ofrece toures de aventura desde $2.368.731 y hasta $14.483.171. Los planes pueden ser de 5 o hasta 18 días, dependiendo de los destinos.
Además, ofrecen paquetes especializados en deportes que van desde $757.418 entre 10 y 12 horas, y viajes de 3 a 4 días desde $1.801.833.
Para más detalles se puede visitar https://xcape.com/