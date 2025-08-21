Tuya impulsa el progreso del país con un crecimiento rentable

Tuya, compañía de financiamiento propiedad del Grupo Bancolombia y el Grupo Éxito, cierra el primer semestre del año con resultados financieros sobresalientes que consolidan su posición como un actor clave en el sistema financiero colombiano y como un aliado estratégico del retail.
Impacto en el retail
Tuya continúa fortaleciendo su rol como aliado financiero del retail, fidelizando clientes y creciendo junto a ellos de manera rentable. Su modelo de negocio ha permitido a su aliado Grupo Éxito crecer sus ventas, representando el 50 % de la venta financiada y el 9 % de la venta total en un año.
- Específicamente en la categoría electro, representa el 30 % de toda la venta.
- En la última promoción del retail Megaprima, Tuya logró una venta de $174.400 millones, creciendo el 23 % frente al 2024.
- En los últimos siete años, Tuya ha vendido dentro de la tienda $11 billones.
Además, su generación de valor se evidencia en los más de 210.000 nuevos clientes para este retail en los últimos 3 años.
“Nuestra estrategia sigue enfocada en lo que mejor sabemos hacer: ser el aliado financiero del retail, fidelizando clientes y creciendo juntos de manera rentable. Evolucionamos en nuestra relación con ellos y diversificamos nuestro portafolio para acompañarlos en sus sueños, siendo CrediÉxito nuestro nuevo modelo de negocio para dar acceso a un segmento de clientes no atendidos”, afirma Carlos Iván Villegas, CEO de Tuya.
Y agrega que, para el próximo año, como parte de la expansión del negocio vienen nuevos productos: “Los CDTs para nuestros clientes y el ahorro con propósito nos permitirá fortalecer nuestra principalidad con el cliente del retail y un crecimiento anual sostenido, posicionando a Tuya como una inversión rentable”.
Inclusión financiera que transforma vidas
Con cerca de dos millones de clientes, Tuya se consolida como una de las compañías de financiamiento más relevantes del país, de los cuales más del 53 % son mujeres. Su apuesta por la inclusión financiera responsable es el motor que impulsa una transformación positiva en el país. Actualmente el 36 % del saldo de la cartera corresponde a clientes con ingresos de hasta 2SMMLV.
A cierre del primer semestre de 2025, Tuya no solo crece en cifras, sino en impacto. En los últimos siete meses:
- Los clientes para los que Tuya fue su primera oportunidad tienen actualmente un saldo de $213.672 MM
- Además, los clientes de hasta 2SMMLV cerraron julio un ICV de 5,2 % vs el de compañía de 6,2 %, reflejando un comportamiento de pago saludable.
“En Tuya creemos que la inclusión financiera no es solo acceso al crédito, sino una oportunidad para construir país desde la equidad y la confianza”, agregó Villegas.
Resultados que confirman el crecimiento rentable y generan confianza entre sus grupos de interés:
Con una utilidad acumulada de $39.769 millones, Tuya mejora en $142.823 millones frente al mismo periodo de 2024. Este desempeño refleja la solidez de su modelo de negocio y está apalancado en capacidades analíticas avanzadas, eficiencia operativa y una profundización de sus alianzas actuales con Grupo Éxito y Alkosto.
A cierre del primer semestre del año en curso:
- Solvencia total de 19,71 %, superior a lo exigido por la regulación, junto con coberturas de provisión adecuadas (B+122 %), que garantizan la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo.
- Tuya reportó una rentabilidad para los accionistas del 24,19 % para el primer trimestre del 2025.
- Ingreso neto por intereses de $116.839 millones, en línea con las expectativas, gracias a una gestión activa del fondeo y una recomposición estratégica de cartera.
- Mejora en la calidad de cartera, con un ICV 30+ de 6,8 %, lo que representa una mejora de 180 puntos básicos frente a diciembre de 2024, alcanzando niveles prepandemia.
- Saldo de cartera de $1.875 billones, superando lo presupuestado en $19.000 millones, impulsado por el buen desempeño de las ventas en el retail.
“El crecimiento rentable que reportamos es el resultado de un compromiso con la generación de valor compartido, mitigar el riesgo crediticio y avanzar hacia una inclusión financiera sostenible”, concluyó Villegas.
Con el respaldo de Grupo Éxito y Bancolombia, ambos con participación del 50 % y calificación AAA por Fitch durante 15 años consecutivos, Tuya proyecta cerrar 2025 con resultados más sólidos, apalancados en su modelo de negocio con foco en sostenibilidad, innovación y cercanía con sus aliados del retail, reafirmando su propósito de ser un motor de progreso para millones de colombianos.