Último plazo para postularse a becas de hasta $26 millones para estudiar una maestría

Las personas que buscan fortalecer su perfil profesional y acceder a estudios de posgrado en el exterior aún tienen una oportunidad para obtener una de las becas de hasta US$7.700 (más de $26 millones) para cursar una maestría en administración de empresas con titulación estadounidense.
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La convocatoria, que cierra en sus últimos días de recepción de postulaciones, está dirigida a profesionales con trayectoria y potencial de liderazgo que quieran acceder a una formación internacional sin asumir el costo total de la matrícula.
La iniciativa corresponde al programa Global Ambassadors Scholarships 2026, abierto por Westfield Business School, escuela de negocios con sede en Miami, Estados Unidos. En esta edición se entregarán cinco becas parciales para cursar un MBA o un Executive MBA, con una cobertura de hasta el 35 % del valor de la matrícula, equivalente a US$7.700 por beneficiario.
A diferencia de otras convocatorias, la institución aclaró que las becas no serán asignadas automáticamente. Todos los aspirantes deberán participar en un proceso de evaluación en el que se analizarán aspectos relacionados con su experiencia profesional, liderazgo, logros alcanzados, capacidad para generar impacto y afinidad con los valores de la escuela de negocios.
¿Qué incluyen las becas de maestría?
Los profesionales seleccionados podrán estudiar alguno de los programas de maestría en modalidad 100 % virtual, completamente en español y con titulación estadounidense, lo que permite acceder a una formación internacional sin necesidad de trasladarse a otro país.
Además del beneficio económico, Westfield Business School destacó que los estudiantes tendrán acceso a una comunidad internacional integrada por ejecutivos, gerentes, empresarios, emprendedores y tomadores de decisiones de distintos sectores.
Según la institución, actualmente cuenta con una red de más de 4.000 egresados alrededor del mundo, lo que representa una oportunidad para ampliar contactos profesionales y desarrollar relaciones de negocio a nivel internacional.
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¿Quiénes pueden postularse a las becas de maestría?
La convocatoria está dirigida a profesionales que acrediten experiencia laboral y que busquen fortalecer sus competencias para asumir cargos de liderazgo o enfrentar nuevos retos empresariales.
Durante el proceso de selección se evaluarán principalmente cinco aspectos: trayectoria profesional, potencial de liderazgo, logros alcanzados, capacidad para generar impacto y afinidad con los valores institucionales.
La escuela explicó que el objetivo es identificar perfiles que puedan convertirse en referentes dentro de sus organizaciones y comunidades profesionales.
Posteriormente, los aspirantes seleccionados iniciarán clases durante julio de 2026, según el cronograma anunciado por Westfield Business School.
Para Ignacio Maroto Mateo, provost de Westfield Business School, los cambios tecnológicos y la transformación acelerada de los mercados hacen que este tipo de programas cobre cada vez más importancia.
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«Esta es una oportunidad para impulsar a cinco perfiles que busquen escalar su trayectoria profesional y transitar la incertidumbre de los mercados con más herramientas. En un mundo tan volátil, en el que los mercados están experimentando una disrupción tecnológica sin precedentes, las maestrías se convierten en un vehículo clave para intercambiar buenas prácticas y transferir conocimiento», afirmó el directivo.
Las personas interesadas, que consideren que cumplen con los criterios de evaluación, podrán postularse hasta el 30 de junio en: https://admissions.westfield.edu/PR-becas-global-ambassadors/. Así mismo, el inicio de clases está previsto para julio de 2026.