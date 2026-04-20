Por cuenta de la aprobación en la reducción de la jornada laboral, el último plazo para pedir el día de la familia en Colombia vencerá en las próximas semanas. Este beneficio para los trabajadores se otorga, hay que recordar, bajo una serie de condiciones.
De acuerdo con la normativa vigente, este día de descanso remunerado fue aprobado por el Congreso como medida compensatoria para los ciudadanos que necesitan un mayor provecho de su tiempo libre.
El último plazo para pedir el día de la familia en Colombia va de la mano con el nuevo recorte de horas para la jornada laboral máxima permitida a la semana, que se dará este 15 de julio, momento en el que las horas bajan de 44 a 42 horas semanales.
Sin embargo, la norma recomienda que ese plazo límite para pedir el día de descanso, que es remunerado, sea el 30 de junio salvo que la empresa en la que trabaje el empleado ya aplique la jornada de 42 horas semanales.
Lo que viene tras el último plazo para pedir el día de la familia en Colombia
Aclara también la norma que el cambio no limita que la empresa y el empleador lleguen a un mutuo acuerdo para disfrutar de esa jornada de descanso después de julio, advirtiendo que se puede mantener este beneficio como una política interna.
A pesar de que en las próximas semanas se cumpla el tiempo permitido para aplicar ese beneficio, la reforma laboral aprobó otros beneficios de descanso remunerados que, en principio, reemplazarían la pérdida de este derecho.
Se trata, dice la reforma que ya aplica, de dos días de descanso remunerado, uno por semestre, por certificar el uso de la bicicleta como mecanismo de transporte a la empresa.
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Para poder aplicar el último plazo para pedir el día de la familia en Colombia, la norma pide que el trabajador comunique, con el tiempo prudente necesario, la intención de acceder al beneficio sin afectar las operaciones de la empresa.