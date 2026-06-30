Una de cada tres cadenas de supermercados en Colombia opera con tecnología de Siesa

La transformación digital de las empresas colombianas está entrando en una nueva etapa. Si durante los últimos años las organizaciones concentraron sus esfuerzos en digitalizar procesos y modernizar operaciones, hoy la prioridad está en integrar información, automatizar tareas y utilizar inteligencia artificial para tomar decisiones más precisas. Este cambio está impulsando el crecimiento de la industria tecnológica nacional.
De acuerdo con Fedesoft, el sector de software y tecnologías de la información ya representa el 3,6 % del PIB colombiano y genera más de 406.000 empleos formales, consolidándose como uno de los principales motores de competitividad y desarrollo empresarial del país.
En este contexto, compañías especializadas en software de gestión empresarial están capitalizando esta nueva etapa de transformación. Tal es el caso de Siesa, empresa caleña, que registró un crecimiento de 20,6 % durante 2025 frente al año anterior, impulsado por la expansión de sus soluciones en la nube, la evolución de la demanda empresarial y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas.
“Lo más interesante es que la conversación dejó de ser tecnológica. Los gerentes ya no nos hablan de servidores, infraestructura o software. Nos hablan de crecimiento, rentabilidad, eficiencia y velocidad de respuesta. Este año cumplimos 45 años trabajando junto a empresas de distintos tamaños y sectores, y seguimos reafirmando que la tecnología solo genera valor cuando entiende la realidad operativa del negocio y ayuda a resolverla”, señaló Vicente Pava, CEO de Siesa.
Destacado: EPM, Claro y Avianca encabezan el ranking de las empresas de servicios más grandes de Colombia
Tecnología presente en sectores estratégicos de la economía
Siesa tiene presencia en la mayoría de los sectores productivos del país, principalmente en industrias como retail, restaurantes, tiendas de moda y calzado, manufactura, hotelería, distribución y empresas de servicios. Según datos de la compañía, una de cada tres cadenas de supermercados, uno de cada tres establecimientos del sector moda y cerca de tres de cada diez empresas gastronómicas con ingresos superiores a los $10.000 millones operan actualmente con tecnología desarrollada por la organización.
Parte de esta adopción se explica por la necesidad de las empresas de operar bajo plataformas cada vez más integradas. En sectores como el retail, donde la gestión de inventarios, precios, promociones y múltiples canales de atención debe funcionar de manera coordinada, las organizaciones están priorizando soluciones que les permitan tener mayor visibilidad de su operación y responder con más agilidad a los procesos de crecimiento y expansión.
La nube acelera la transformación empresarial
Durante el año, Siesa incrementó en más de 35 % su volumen de clientes bajo el modelo SaaS (Software as a Service), incorporando cerca de 500 nuevas organizaciones a las más de 4.000 que ya confían y gestionan sus operaciones desde la nube. Este comportamiento responde a una demanda creciente por soluciones capaces de generar resultados más concretos en productividad, automatización y eficiencia operativa, una tendencia identificada por firmas como Bain & Company en diferentes mercados.
El crecimiento de esta modalidad refleja una mayor adopción de plataformas que permiten a las organizaciones operar con mayor flexibilidad, acceder a actualizaciones permanentes y escalar sus capacidades tecnológicas sin depender de infraestructura propia.
“Hace cinco años, muchas empresas todavía discutían si la nube era una opción viable. Hoy la pregunta es cómo migrar sin afectar la operación y cómo lograr que toda la información del negocio trabaje de forma integrada. Ahí es donde realmente se genera valor para las compañías”, explicó Pava.
La irrupción de la inteligencia artificial también está transformando la industria del software empresarial. En el caso de Siesa, la compañía ya utiliza IA en sus procesos de desarrollo para acelerar la construcción y mejora de sus soluciones.
“La inteligencia artificial está cambiando incluso la forma en que construimos software. Hoy nuestros equipos utilizan agentes inteligentes para desarrollar, probar y optimizar código más rápido, y eso nos permite evolucionar nuestras soluciones con mayor velocidad para responder a las necesidades específicas de cada industria”, explicó Pava.
El crecimiento registrado durante estos años llega en un momento de expansión para la industria tecnológica nacional. En un entorno donde las empresas necesitan operar con mayor velocidad, control y capacidad de adaptación, el software de gestión continúa consolidándose como una herramienta clave para acompañar su evolución.
Destacado: Refinería de Cartagena, Bavaria y Cementos Argos lideran el ranking de las manufactureras más grandes de Colombia en 2025