Egresados de estas universidades en Colombia son los más buscados por las empresas

Recientemente, QS Ranking 2026 para América Latina y el Caribe, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), reveló un estudio de reputación de miles de instituciones en la región con base en la percepción de los empleadores.
Más de 1.500 de las mejores universidades del mundo están incluidas en esta edición, con más de 100 ubicaciones representadas en todo el mundo. De hecho, Colombia se destacó como el país con más universidades apetecidas por las empresas al contratar profesionales.
Según la página de QS Ranking, el estudio mide la preparación, adaptabilidad y desempeño de los egresados en sus entornos laborales, factores que reflejan la calidad de la formación académica y su conexión con el mundo real.
En el top entraron universidades ubicadas en Bogotá, Medellín, Santander y Barranquilla.
El top de universidades con egresados más apetecidos
- Universidad de los Andes: puesto 5, 100 puntos
- Universidad Nacional de Colombia: puesto 7, 100 puntos
- Pontificia Universidad Javeriana, puesto 9, 99,6 puntos
- Universidad de La Sabana, puesto 18, 92,8 puntos
- Universidad Externado de Colombia, puesto 19, 92,8 puntos
- Universidad del Rosario, puesto 23, 91,5 puntos
- Universidad EAFIT, puesto 30, 88,7 puntos
- Universidad de Antioquia, puesto 39, 82,8 puntos
- Universidad Industrial de Santander (UIS), puesto 52, 72,8 puntos
- Universidad del Norte, puesto 57 en Latinoamérica, 66,6
- Universidad Pontificia Bolivariana, puesto 69, 59,7 puntos
- Universidad del Valle, puesto 80, 52,9 puntos
Tenga en cuenta que los puestos mencionados en el top son a nivel Latinoamérica y que el puntaje corresponde a el puntaje de reputación entre los empleadores en toda la región.
“Las universidades colombianas gozan de un reconocimiento excepcional tanto por parte de los empleadores como de los académicos, con ocho instituciones clasificadas entre las 50 mejores de la región, destacando especialmente en la reputación de los empleadores”, dijo Ben Sowter, vicepresidente senior de QS Ranking.