UPME fija hoja de ruta para conectar energía eólica costa afuera al sistema colombiano en menos de tres años

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con la Circular Externa 070, busca impulsar el desarrollo de la energía eólica costa afuera (offshore) en Colombia y estableció un cronograma claro para asegurar la asignación de capacidad de transporte a los proyectos que resulten adjudicados en la primera ronda de esta tecnología.
La circular, firmada por el director general (e) Manuel Peña Suárez, detalla las etapas de planeación que permitirán la integración de los futuros parques eólicos marinos al Sistema Interconectado Nacional (SIN), dentro del marco de la transición energética justa impulsada por el Gobierno Nacional.
Un plan estructurado para conectar la eólica costa afuera
Según la UPME, los proyectos adjudicados en la primera ronda serán incluidos en los planes de expansión de la transmisión eléctrica, lo que garantiza su conexión futura al sistema nacional.
Además, en los nueve meses posteriores a la adjudicación, la entidad realizará una evaluación técnica para definir los modelos eléctricos más óptimos, seguros y confiables para el ingreso de estas nuevas fuentes renovables.
Posteriormente, en un plazo de 22 meses, la UPME remitirá al Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT) las obras de expansión necesarias para habilitar la capacidad de transporte que demandarán los proyectos eólicos marinos.
Finalmente, en un lapso de 36 meses, las obras aprobadas por el CAPT serán convocadas para su implementación.
Coordinación institucional y visión a largo plazo
El documento destaca que la UPME trabaja en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras entidades del sector para avanzar en el proceso competitivo de otorgamiento de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas, destinados a la generación eólica costa afuera.
Con este anuncio, la UPME envía una señal clara de planeación y compromiso institucional hacia el desarrollo de una nueva industria energética en el país, que requerirá inversiones en infraestructura eléctrica, portuaria y tecnológica.
“La circular consolida el compromiso de la entidad con la transición energética justa y con la incorporación de nuevas tecnologías de generación limpia”, indicó la UPME.
El avance de esta planeación estaría representando un paso importante para que la energía eólica costa afuera despegue en Colombia, garantizando que, cuando se adjudiquen las primeras áreas, exista una hoja de ruta definida para su conexión efectiva al sistema eléctrico nacional.