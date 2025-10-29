La cadena estadounidense Wyndham Hotels & Resorts presentó los resultados fiancieros del tercer trimestre de 2025, en los que se evidenció un alza de los indicadores pese al complejo entorno macroeconómico.
La firma estadounidense totalizó ventas por US$382 millones entre julio y septiembre de este año, lo que representó una caída de 3,5 %, frente a los mismos meses del año pasado. Al analizar el ingreso por habitación disponible (RevPAR), la reducción fue de 5 %.
Pese a esto, las utilidades de la compañía internacional de turismo y alojamiento crecieron 3 % hasta los US$105 millones en el trimestre.
“Nuestros resultados del tercer trimestre demuestran una vez más la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la ejecución consistente de nuestros equipos en todo el mundo”, destacó Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo de Wyndham.
Y agregó que alcanzaron “aperturas orgánicas récord, ampliamos nuestra cartera global a un nuevo máximo histórico y alcanzamos un crecimiento de dos dígitos en ingresos adicionales, todo mientras expandimos nuestro portafolio con hoteles de alta calidad».
Y es que a 30 de septiembre de 2025, la cartera de desarrollo de Wyndham alcanzó un nuevo máximo histórico con 2.180 hoteles y 257.000 habitaciones, un aumento del 4 % interanual. La compañía continúa impulsando el crecimiento de sus marcas en los segmentos midscale y superiores, que ya representan el 70 % de su portafolio. Además, el 75 % de su cartera corresponde a nuevas construcciones, con el 36 % de esos proyectos ya en ejecución.
Los restultados operativos de Wyndham
Con respecto al comportamiento por regiones, Wyndham mostró que la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Canadá mostraron un crecimiento de 4 % y 8 %, respectivamente, que compensó parcialmente las caídas de Asia Pacífico (–10 %) y América Latina (–5 %). En Estados Unidos, la disminución también fue del 5 %, afectada por la moderación de la demanda.
Wyndham es hoy la mayor compañía de franquicias hoteleras del mundo por número de establecimientos, con aproximadamente 8.300 hoteles en cerca de 100 países de seis continentes. A través de su red de más de 855.000 habitaciones diseñadas para el viajero cotidiano, Wyndham mantiene una presencia líder en los segmentos económico y medio del sector del alojamiento.
En este contexto, Ballotti subrayó que la empresa mantiene su enfoque en el fortalecimiento de sus marcas, la innovación tecnológica y la generación de valor para los accionistas. “Al avanzar en nuestras principales plataformas de tecnología y lealtad, estamos posicionando a Wyndham para un crecimiento sostenido y creación de valor hasta 2026 y más allá”, concluyó.