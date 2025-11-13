Utilidad de Grupo Sura en tercer trimestre llegó a $867.000 millones y fue la más alta en su historia: creció 73 %

El Grupo Sura dio a conocer sus resultados con corte al tercer trimestre de 2025, según los cuales la utilidad de este periodo fue la más alta de su historia, debido a el desempeño operativo positivo del portafolio financiero, ubicándose en $866.771 millones y aumentando 73 % respecto al tercer trimestre de 2024.
En lo corrido del año, la utilidad neta controladora alcanzó $2,1 billones, incrementando 47,4 % comparado con el mismo periodo de 2024 y superando la ganancia inicialmente proyectada para el cierre del año.
Según se explicó, estas cifras reflejan el buen desempeño de Suramericana, Sura Asset Management y Grupo Cibest, compañías que conforman el portafolio de Grupo SURA, en su nueva realidad como organización enfocada 100 % en Servicios Financieros.
Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura, afirmó que el holding “sigue dando pasos en nuestra evolución y presentamos estos resultados que son los primeros como una organización que centra su portafolio en compañías financieras”.
“Las sólidas cifras registradas, así como los datos positivos de valorización de nuestras acciones, evidencian la materialización de los diferentes beneficios que anunciamos al momento de presentar la escisión por absorción”, completó.
Otros resultados de Grupo Sura y metas a 2028
Los ingresos totales cerraron a septiembre en $22,4 billones y en $7,8 billones para el tercer trimestre, presentando crecimientos de 5,8 % y 7,6 % respectivamente.
Este resultado estuvo impulsado por la positiva evolución operativa y comercial de todas las compañías del portafolio, según explicó el holding de servicios financieros.
Por otro lado, el retorno patrimonial ajustado (ROE ajustado) cierra en 13,8 % para los últimos doce meses, y continúa en una senda de crecimiento, al mostrar avances en la rentabilización y generación de valor para los accionistas de la compañía.
De cara a su proyección para los próximos años, la organización realizó recientemente un Investor Day 2025 con representantes del mercado local. Allí se actualizaron las principales metas de cara al 2028 con respecto a utilidad neta, retorno patrimonial, reducción de deuda y pago de dividendo.
De estas cifras, se destaca que la compañía buscará una utilidad neta de $3,3 billones en 2028, así como duplicar el pago de dividendo por acción al pasar de $1.500 a $3.000 para ese año.
Desempeño por inversiones
Suramericana: En los primeros nueve meses del año, esta filial emitió primas por $14,4 billones (4,9 %), impulsadas principalmente por el buen desempeño del Segmento de Vida.
De igual forma, la siniestralidad presentó una reducción, lo que mejoró las cifras del resultado técnico y lo llevó a crecer un 13,5 %. Todo esto permitió que la utilidad neta acumulada alcanzara $655.000 millones, creciendo un 3,1 % y superando las proyecciones que se tienen para 2025 al lograr una rentabilidad sobre patrimonio de 12,7 %.
Sura Asset Management: Al cierre del mes de septiembre, esta filial obtuvo $3,1 billones de ingresos por comisiones, 10,8 % más frente al 2024, lo que, sumado al buen desempeño del encaje y la disciplina en el control de gastos, generó una utilidad neta de $1,08 billones, que se traduce en un 24,4 % más frente a septiembre de 2024.
De esta forma, Sura AM cierra septiembre con un retorno patrimonial de 10,6 %. Finalmente, se destaca que los activos bajo manejo crecen un 15,6 %, superando así ya los $800 billones.
Grupo Cibest: La compañía matriz de Bancolombia alcanzó en el tercer trimestre una utilidad neta acumulada de $5,7 billones, creciendo así un 23,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Estos resultados llevan a Cibest a obtener un retorno patrimonial de 18 %, generado por el desempeño favorable del costo de crédito producto de la calidad de la cartera, que generó una reducción en las provisiones del periodo.
Valorización de las acciones de Grupo Sura
El holding indicó que, al revisar el comportamiento de las acciones para los últimos doce meses, se evidencia un crecimiento en el precio del 84 % para la ordinaria y del 134 % en el precio para la acción preferencial, “desempeño que supera ampliamente el del MSCI Colcap”.
Adicionalmente, se informó que el incremento en la liquidez ocasionó que la acción preferencial de Grupo Sura ingresara en el MSCI Global Small Cap, uno de los índices bursátiles de referencia, en el más reciente rebalanceo.
“La administración de la compañía continuará en sus esfuerzos por cerrar la brecha entre el valor fundamental de las especies respecto a su valor en Bolsa”, dijo Grupo Sura en un comunicado.
