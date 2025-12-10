La UVT, importante medida para fijar impuestos a personas, subiría tanto como la inflación en 2026

La DIAN propuso mediante un proyecto de resolución que la Unidad de Valor Tributario (UVT), que se usa para establecer márgenes en el cobro de impuestos como el de la renta, entre otros, tendrá un ajuste muy parecido al que sea la inflación en Colombia del año entrante.
De acuerdo con el documento, el ajuste será del orden del 5,17 %, levemente menor de las nuevas expectativas de los analistas locales sobre lo que sería inflación total del 2025, siendo esta del orden del 5,2 %.
Se lee en el documento que para el año 2025, la UVT es de $49.799 y la proyectada para el año 2026 es de aproximadamente $52.374, esto último pendiente de publicación final por resolución de la DIAN, que usualmente se da a finales de cada año.
El aumento de este valor de referencia es importante en la medida en que es el límite para fijar una serie de valores con foco en la carga impositiva que deben asumir los contribuyentes en el país.
Los precios de la economía local que varían con la UVT
- Umbrales de Obligación (Persona Natural)
Estos montos definen si una persona natural debe presentar la Declaración de Renta por el año gravable 2026
- Impuesto al Patrimonio (Base Gravable)
El Impuesto al Patrimonio se causa si el patrimonio líquido del contribuyente al 1 de enero de 2026
- Cuantías Mínimas y Sanciones DIAN
La mayoría de las sanciones y los montos mínimos para la aplicación de retenciones
- Límite de Beneficios y Exenciones (Renta)
La Ley 2277 de 2022 limitó la suma total de deducciones y rentas exentas (excepto aportes obligatorios, salud, pensión e ingresos no constitutivos de renta) para personas naturales
- Umbrales de Pertenencia a Regímenes
La DIAN confirmará el cambio en los próximos días y se espera que la nueva UVT quede en firme para la aplicación de precios que se deben hacer para el año entrante.