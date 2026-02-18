Así creció el valor del portafolio de los accionistas de Grupo Argos en tres años: precio de títulos se multiplicó

En los últimos tres años, el portafolio de los accionistas de Grupo Argos, incluyendo las acciones de Grupo Sura entregadas tras la escisión, pasó de $7,3 billones a más de $20 billones, multiplicándose 2,74 veces y valorizándose en cerca de $13 billones.
Este avance refleja la ejecución de transacciones orientadas a simplificar y enfocar la estructura societaria, iniciativas para cerrar brechas entre valor fundamental y precio de mercado; y un conjunto de estrategias de revelación de valor.
En el mercado de capitales, desde mayo de 2023 la acción ordinaria de Grupo Argos se multiplicó 3,4 veces y la preferencial 4,8 veces al consolidar el efecto del portafolio recibido de Grupo Sura.
En paralelo, la liquidez se incrementó de manera significativa: el volumen promedio negociado a seis meses pasó de $1.241 millones a $5.120 millones en la acción ordinaria y de $156 millones a $5.960 millones en la preferencial.
Factores que han influido en el valor en bolsa de Grupo Argos
Según informó el holding, la revelación de valor se fundamenta en decisiones de simplificación, la desinversión en Grupo Nutresa, lo que fortaleció la exposición económica en Grupo Sura, para posteriormente ejecutar la escisión por absorción completada en julio de 2025, operación que entregó 0,23 acciones de Grupo Sura por cada acción de Grupo Argos y aumentó en 20 % los derechos económicos de los accionistas.
Estos avances dinamizaron el interés de inversionistas institucionales y el mercado local; además, el Grupo Empresarial Argos ha ejecutado recompras de títulos por cerca de $2 billones en los últimos cuatro años.
La compañía indicó que avanza en una agenda de crecimiento que contempla la mayor apuesta privada de inversión en infraestructura en Colombia por $40 billones, junto con proyectos en energía, concesiones y desarrollo urbano que fortalecen su capacidad de creación de valor a largo plazo.
