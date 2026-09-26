Venta de patinetas eléctricas crece en 204 %: Expansión tendrá modelos más modernos y tecnológicos

La movilidad eléctrica de uso personal continúa ampliando su presencia en Colombia. Durante el primer semestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos personales aumentaron 204 %, de acuerdo con cifras de la Andi y Fenalco, en un contexto marcado por la congestión urbana y la búsqueda de alternativas para recorridos cortos y medios.
En este escenario, Segway incorporó al mercado colombiano tres referencias, las cuáles genera una novedad en el mercado de las patinetas: MAX G3 Plus, ZT3 y E3 Go. La compañía espera comercializar más de 4.000 unidades de estos modelos durante el último trimestre de 2026 y proyecta cerrar el año con ventas de entre 25.000 y 30.000 vehículos.
La expansión ocurre en ciudades con elevados niveles de congestión. Según el TomTom Traffic Index, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla figuran entre las capitales con mayores dificultades de tráfico a escala mundial.
Tecnología adaptada a diferentes recorridos
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Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway Colombia, representada exclusivamente por CKT Global, explicó que los nuevos modelos atienden distintos perfiles de usuarios. La E3 Go está dirigida a quienes buscan adquirir su primer vehículo de este tipo; la ZT3 incorpora características orientadas a recorridos más exigentes, mientras que la MAX G3 Plus apunta al segmento de mayores prestaciones.
Las condiciones de las ciudades colombianas también han impulsado la incorporación de tecnologías específicas. Pendientes, superficies irregulares y variaciones climáticas hacen relevantes elementos como suspensión, estabilidad, resistencia al agua, navegación y sistemas de localización.
Entre las tecnologías incorporadas se encuentran el control de tracción (TCS), soluciones para conducción de largo alcance y sistemas para terrenos variados. La MAX G3 Plus, además, incluye doble suspensión hidráulica, neumáticos autosellantes, certificación IPX6, Apple Find My y bloqueo electrónico remoto.
Bogotá concentra una parte importante de esta demanda, mientras que Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Cúcuta, Cartagena y Bucaramanga también registran avances en la adopción de estos vehículos.