A pocos días de concluir el 2025, Ramo, la compañía de alimentos de Colombia, presentó un balance financiero y operacional de los logros alcanzados durante el año.
De acuerdo con cifras de la organización, las ventas crecieron 9,1 % entre enero y noviembre, un resultado impulsado por nuevos lanzamientos y por una estrategia comercial que fortaleció la presencia de la marca en diferentes canales.
Ese dinamismo estuvo soportado por la apuesta de la compañía en nuevos productos y es que las innovaciones representaron el 17 % de la facturación en lo corrido del año, demostrando su peso creciente dentro del portafolio.
En 2025, Ramo lanzó trece nuevos productos, entre ellos Pachas, Champitas Chocoramo, Blinty (Gansito para Estados Unidos) y Tostacos Guacamole.
A esto se sumaron más de diez alianzas estratégicas que ampliaron su visibilidad y alcance comercial, incluyendo colaboraciones con AWS, la cantante Juliana y Playland en la campaña de los 75 años; McDonald’s con el helado de Gansito; Colombina con el helado de Chocoramo; y Latam Airlines, que incluyó las Achiras Ramo como pasabocas en vuelos nacionales.
Según Juan Carlos Vargas Cárdenas, presidente de Productos Ramo, “2025 fue un año que fortaleció nuestra esencia, una empresa que evoluciona, innova, se transforma y se enfoca a ganar, sin perder su conexión con los colombianos”.
Reconocimientos que fortalecen la reputación corporativa
En temas comerciales y de reputación, Ramo destacó que fue reconocida como una de las 20 marcas más queridas por los colombianos, según el Brand Love Index 2025, y por primera vez ingresó al top 10 de Merco Empresas, alcanzando el puesto 8 en el ranking general y el 2 en el sector alimentos.
Asimismo, logró posiciones destacadas en Merco Talento (puesto 23 general y 6 en alimentos) y en Merco ESG (puesto 21 general y 6 en alimentos).
La compañía también reforzó su visibilidad desde el ámbito creativo, con galardones en los Premios El Dorado de Publicidad en categorías como Social & Influencer, Media y Relaciones Públicas.
En materia de talento, Productos Ramo obtuvo por cuarto año consecutivo la certificación Great Place to Work, ubicándose en el puesto 6 entre las empresas con más de 1.500 colaboradores.
“Este logro se refleja en programas de formación, bienestar, DEI y liderazgo, así como en la promoción interna: 165 colaboradores fueron ascendidos en 2025 en diversas áreas, reforzando la apuesta de la compañía por desarrollar talento desde adentro”, dijo la empresa.
La estrategia “Horneamos un Mañana más Sostenible” también produjo avances significativos. Ramo recibió el Sello ICONTEC categoría Platino, la distinción más alta en sostenibilidad del país, y fue incluida por Forbes entre las 50 empresas líderes en sostenibilidad.
Además, obtuvo junto a Icontec y Global Zero Waste la certificación Basura Cero categoría Oro en sus plantas de producción.
“Con un crecimiento sólido en ventas, una participación destacada de la innovación en el portafolio y avances en reputación, talento y sostenibilidad, Ramo cierra 2025 con una estructura financiera fortalecida y una estrategia alineada con su visión de largo plazo”, agregó el presidente de la compañía.
Los resultados del año confirman que la empresa sigue evolucionando sin perder la esencia que la ha convertido en una de las marcas más queridas del país.