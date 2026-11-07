Viajes por carretera en Colombia: cuatro gastos que debería incluir en su presupuesto

Como es tradición, el puente festivo en Colombia es una oportunidad para emprender un viaje en carretera y disfrutar de los días de descanso. Sin embargo, antes de tomar camino, es importante tener en cuenta que el presupuesto de un viaje va más allá del combustible.
Para que los gastos no lo tomen por sorpresa, Gopass compartió cuatro aspectos que los conductores pueden contemplar.
Primero: La gasolina
El combustible suele ser uno de los primeros gastos que se contemplan al organizar un viaje. Sin embargo, para construir un presupuesto más preciso, es importante considerar no solo la distancia hasta el destino, sino también el trayecto de regreso y los recorridos adicionales que se realizarán durante las vacaciones.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El costo dependerá, entre otros factores, del rendimiento del vehículo, las condiciones de la carretera y el precio del combustible en las ciudades o municipios incluidos en la ruta.
Antes de viajar, una alternativa es estimar el consumo aproximado del vehículo para la totalidad del recorrido, consultar los precios vigentes del combustible e identificar previamente las estaciones de servicio disponibles en la ruta.
Destacado: Bogotá tiene una buena noticia para quienes viven en arriendo: precios dan una tregua
Segundo: Los peajes
Consultar previamente la ruta y los puntos de cobro permite estimar cuánto dinero será necesario destinar a este rubro tanto en la ida como en el regreso.
Si se inclina por realizar los pagos de manera electrónica, además del costo, es importante verificar antes de salir que el medio de pago asociado al TAG se encuentre activo y tenga fondos disponibles, o realizar las recargas necesarias en caso de utilizar saldo prepago. Esta revisión puede ayudar a evitar inconvenientes al momento de pasar por las casetas, especialmente durante las temporadas de alta movilidad.
Tercero: Los parqueaderos
Los gastos de movilidad no terminan al llegar al destino. Las visitas a centros comerciales, restaurantes, sitios turísticos u otros establecimientos pueden sumar costos de estacionamiento durante varios días.
Por esto, antes del viaje también es recomendable consultar las alternativas y tarifas de parqueo disponibles en los lugares que se planea visitar.
En el caso de Gopass, este ecosistema cuenta con 111 parqueaderos vinculados y 80 centros comerciales con pago electrónico a nivel nacional, como parte de las alternativas disponibles para realizar este tipo de transacciones.
Cuarto: El mantenimiento
Antes de emprender un recorrido por carretera, verificar las condiciones del vehículo es tan importante como calcular los gastos del trayecto. Revisar aspectos como llantas, frenos, niveles de líquidos y luces puede ayudar a identificar necesidades de mantenimiento antes de iniciar el viaje.
También es importante comprobar que documentos como el SOAT y la revisión técnico-mecánica se encuentren vigentes, cuando corresponda, y contar con los elementos de seguridad exigidos para circular.