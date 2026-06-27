Vicepresidente Restrepo se reunió con CAF y BID buscando cooperación técnica y financiera

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La reunión tuvo como propósito que este organismo multilateral sea un aliado en materia de financiamiento y asistencia técnica para impulsar los objetivos del futuro gobierno de Abelardo de la Espriella.
Entre los temas de interés que se abordaron en la reunión estuvieron la política de desarrollo productivo, la estrategia de internacionalización, la política tributaria y fiscal, así como temáticas relacionadas con infraestructura, transporte, energía y relaciones exteriores, entre otros.
Cabe señalar que Restrepo también se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la finalidad de conseguir el mismo apoyo técnico y financiero para materializar las iniciativas del futuro gobierno de De la Espriella, que se posesionará el 7 de agosto de 2026. A la vez, Restrepo liderará el empalme con el gobierno de Gustavo Petro.
Durante la reunión con la CAF se subrayó el rol que este organismo multilateral ha desempeñado en América Latina para fortalecer las calificaciones de riesgo, impulsar la aprobación de operaciones y contribuir a la solidez financiera. Asimismo, se destacó que la CAF cumple un papel activo en materia de inversiones sostenibles e infraestructura.
Restrepo añadió que la construcción de confianza y el trabajo de la mano con este tipo de organismos será fundamental para el gobierno que integrará, con la finalidad de materializar sus planes de política pública.
Además, se hizo alusión a la participación de Colombia en el FEI 2027, considerado un espacio de diálogo y encuentro entre diferentes actores relacionados con la administración pública y la inversión.
Debe mencionarse que el FEI (Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe) es un evento que reúne empresarios, dirigentes y tomadores de decisión, con la finalidad de reflexionar sobre los desafíos de la región. Adicionalmente, es un espacio en el cual se abordan iniciativas en materia de inclusión, competitividad y crecimiento.