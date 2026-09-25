Video | Acciones de Pei lideran la caída del mercado accionario colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de septiembre de 2026 en 2.609,40 puntos registrando una variación negativa de – 0,12 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 26,18 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
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Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $125.448 millones, mostrando una variación negativa de 37,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $199.769 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $40.134 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest sin cambios 0,00 %) que negoció $19.345 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,48 %) que transó un monto de $12.032 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Pei (Pei) que retroceden – 2,10 %.
- En la segunda casilla, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que cae – 1,81%.
- Finalmente, los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que bajaron – 1,58 %.
Las acciones de Cementos Argos preferencial (PFCemargos) suben 5,76 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Meta (METACO) suben 7,25 % y marcan un volumen de operaciones de $1.745 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap