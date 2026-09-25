Premercado | Bolsas globales mixtas: Asia cae y Europa rebota en medio de venta de bonos y caída del petróleo

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron en su mayoría el viernes, ya que una venta masiva de bonos a escala mundial impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo a máximos de varios años, reduciendo el interés por el riesgo, mientras los inversores esperaban detalles de las conversaciones entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.
El Nikkei 225 de Japón fue la excepción, con una subida del 1,3 %, mientras que el Topix en general ganó un 1,4 %.
Las bolsas japonesas ampliaron sus ganancias, ya que los valores tecnológicos continuaron recuperándose tras un parón de tres días festivos, mientras que un yen más débil favoreció a los exportadores.
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El Hang Seng de Hong Kong cayó casi un 1,5 %, con el subíndice Hang Seng TECH retrocediendo alrededor de un 2 %.
El índice de referencia de Australia, el S&P/ASX 200, bajó un 0,5 %.
Los mercados de China continental, Corea del Sur y Taiwán permanecieron cerrados por festivos, lo que dejó los volúmenes de negociación escasos en toda la región.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas rebotaron el viernes, recuperándose de los mínimos de casi una semana registrados en la sesión anterior, gracias a una caída del 1 % en los precios del petróleo crudo que alivió a los sectores intensivos en energía y a los valores de crecimiento sensibles a los tipos de interés.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,6 %, lo que le permite cerrar la semana con una modesta ganancia del 0,1 %. Si los avances se mantienen hasta el cierre, el índice logrará romper una racha de tres semanas consecutivas de pérdidas, ofreciendo un breve respiro a los inversores que navegan uno de los meses más volátiles del año.
El DAX alemán subió un 0,8 %, mientras que el CAC 40 francés y el FTSE 100 londinense avanzaron un 0,2 % y un 0,5 %, respectivamente. El FTSE MIB italiano repuntó un 1 %.
Sin embargo, el índice sigue lastrado en términos mensuales por una avalancha de apuestas a subidas de tipos a nivel global, un déficit de 12 puntos en el almacenamiento de gas europeo y las tensiones comerciales sin resolver en Oriente Próximo.
Mercados de EE. UU. y América
A pesar del rebote del viernes, los participantes del mercado mantienen reservas de liquidez elevadas mientras digieren las señales geopolíticas en general.
Los inversores evalúan el resultado de la reunión entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, celebrada en la Casa Blanca el jueves.
Ambas partes acordaron prorrogar su tregua comercial por dos meses, dando a los negociadores más tiempo para trabajar en los aranceles, las compras chinas, el suministro de tierras raras y las restricciones tecnológicas, según el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
El resultado ofreció cierta continuidad en materia comercial, pero dejó varias diferencias estratégicas sin resolver, manteniendo la atención de los inversores en si la tregua ampliada puede traducirse en un acuerdo más duradero.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron el viernes, después de que informes señalaran que Estados Unidos e Irán estaban explorando un acuerdo por fases para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que moderó algunas preocupaciones sobre el suministro, aunque un ataque con misiles hutíes contra Arabia Saudí mantuvo elevados los riesgos geopolíticos.
Los futuros de referencia del crudo Brent con vencimiento en noviembre caían un 0,4 % hasta los US$106,15 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos retrocedían un 1,1 % hasta los US$93,62.
Ambos índices de referencia llegaron a subir hasta un 5 % durante la sesión anterior, antes de recortar algunas ganancias tras conocerse los informes sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
En otra línea, los precios del oro subieron ligeramente el viernes, pero se mantuvieron camino de registrar una caída semanal, lastrados por la fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, orientadas a contener la inflación.
El oro al contado había subido un 0,5 % hasta los US$4.293,56 y los futuros del oro avanzaban un 0,7 % hasta los US$4.329,97.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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