Video | Fuerte alza en volumen de operaciones en bolsa colombiana: creció 66,8 %

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 06 de julio de 2026 en 2.295,85 puntos registrando una leve variación positiva de 0,01 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 11,02 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $85.187 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 66,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $51.083 millones.
Recomendado: MSCI Colcap sigue liderando en la región; Grupo Sura impulsó la bolsa colombiana en abril
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 4,51 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $35.161 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,92 %) que negoció $11.776 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos – 0,85 %) que transaron un monto de $5.721 millones.
En una jornada levemente positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) que suben 4,33 %.
- En la segunda casilla, el ETF HCOLSEL (Hcolsel) que avanzó 2,88 %.
- Finalmente, Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que se valorizó 1,92 %.
Las acciones de Títulos Inmobiliarios (TIN) cayeron – 6,15 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01CO) bajo 0,25 % y marcan un volumen de operaciones de $4.357 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap