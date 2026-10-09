Video | Índice MSCI Colcap cierra con un retroceso de 0,36 %

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 08 de octubre de 2026 en 2.525,90 puntos registrando una variación negativa de – 0,36 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 22,14 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $150.559 millones, mostrando una variación positiva de 19,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $126.277 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
– Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,74 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $37.841 millones al finalizar el día.
– En el segundo puesto encontramos a Ecopetrol (Ecopetrol + 0,74 %) que negoció $35.818 millones.
– Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 1,57 %) que transó un monto de $15.339 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
– En el primer lugar, las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que retroceden – 4,41 %.
– En la segunda casilla, el ETF HCOLSEL (Hcolsel) que cae – 3,98 %.
– Finalmente, los títulos del Banco AV Villas (Villas) que bajaron – 2,08 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) suben 3,01 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 1,79 % y marcan un volumen de operaciones de $2.733 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap